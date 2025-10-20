La Fundación ALPE y BioMarin otorgan financiarán los estudios universitarios de jóvenes con acondroplasia

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ALPE Acondroplasia y la compañía farmacéutica BioMarin han anunciado los tres ganadores de la quinta edición de un programa de becas encaminada a financiar la formación universitaria de jóvenes con acondroplasia, una enfermedad genética rara que afecta al crecimiento óseo.

Los jóvenes Ernesto Ruíz, Yanay Pedro y Oier Anda recibirán una beca de 2.000 euros cada uno, ayudando así a promover la inclusión de estos pacientes, que en muchos casos se enfrentan a barreras que limitan su acceso equitativo a oportunidades educativas y laborales.

"Este programa de becas representa un paso fundamental hacia la igualdad de oportunidades. Queremos que los jóvenes con acondroplasia puedan acceder a la formación y a las profesiones que elijan sin que su condición suponga una barrera. La educación es una herramienta poderosa para la inclusión y la autonomía personal", ha afirmado la directora de la Fundación ALPE, Susana Noval, durante el VIII Congreso Internacional sobre Acondroplasia y otras Displasias Esqueléticas, organizado por ALPE en Gijón.

Yanay Pedro ha manifestado que esta beca es una "oportunidad maravillosa" para continuar sus estudios y poder cumplir su sueño de estudiar enfermería en Madrid, y que será un "gran impulso" para lograrlo.

Por su parte, Oier Anda, ha destacado que esta beca es "muy importante" porque le brindará la oportunidad de desarrollar su Trabajo de Fin de Grado con los recursos necesarios.

"Estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí y por el apoyo que supone esta ayuda, ya que me motiva aún más a dar lo mejor de mí y a trabajar con dedicación para lograr un resultado que pueda tener un impacto positivo en la sociedad", ha añadido.

Ernesto Ruíz ha subrayado que acondroplasia "nunca" ha supuesto un límite para él, sino una oportunidad y una "motivación" para demostrar que la "pasión y la disciplina" pueden superar cualquier obstáculo.