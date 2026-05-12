Fundación Bancaja y CaixaBank convocan 200.000 euros en ayudas para la inclusión social en la Comunitat Valenciana

Imagen de un proyecto desarrollado en 2025 - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bancaja y CaixaBank han abierto la decimotercera convocatoria Capaces con el objetivo de apoyar proyectos de entidades sociales que trabajan en la Comunitat Valenciana para mejorar la autonomía de las personas en situación de vulnerabilidad.

La convocatoria cuenta con una dotación económica de 200.000 euros mediante la aportación directa de Fundación Bancaja y la contribución de CaixaBank, canalizada a través de las tarjetas solidarias vinculadas a la institución. Parte de la cuota de mantenimiento de estas tarjetas, asumida por los clientes, se destina a financiar este programa de acción social.

Capaces se dirige a proyectos de inclusión social y laboral de personas con discapacidad, personas con trastorno mental y personas en situación de dependencia en la Comunitat Valenciana. Se pueden presentar, hasta el próximo 20 de mayo, entidades privadas de carácter social sin ánimo de lucro con sede en la Comunitat y con una antigüedad mínima de tres años, cuyos proyectos estén orientados a la inclusión social y laboral de los colectivos destinatarios de la convocatoria.

Las iniciativas presentadas deberán estar alineadas con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y enfocarse a la promoción de la autonomía personal y la vida independiente (servicios de prevención, rehabilitación y terapias, ayudas técnicas y dispositivos de apoyo, asistencia legal y administrativa, viviendas de transición, apoyos a la inclusión laboral), al apoyo psicosocial al entorno familiar (respiro familiar, programas formativos dedicados a las familias para la atención y cuidado de personas con discapacidad y/o dependencia) y al fomento del voluntariado y dinamización comunitaria (espacios de inclusión y participación, reducción del aislamiento y la soledad).

Las solicitudes se podrán realizar de forma online en la web de Fundación Bancaja. Los proyectos de las entidades seleccionadas, que serán respaldados con una ayuda máxima de 20.000 euros, se conocerán a final de junio.