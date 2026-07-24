Fundación CAI refuerza con la lectura su acompañamiento a las personas mayores, con motivo del Día de los Abuelos

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ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación CAI refuerza su acompañamiento a las personas mayores y con motivo del Día de los Abuelos, que se celebra el 26 de julio, la entidad impulsa iniciativas como Mundo Lector CAI y Noches de Verano, reafirmando su compromiso de seguir siendo la casa de todos durante los meses estivales.

Mientras el Centro Joaquín Roncal continúa siendo un punto de encuentro para la ciudadanía con propuestas como el ciclo Noches de Verano, que llena de cine, música y teatro las tardes estivales, Fundación CAI mantiene también su labor social a través de iniciativas como Mundo Lector CAI.

En Fundación CAI, cultura y acción social avanzan de la mano. Ambas forman parte de una misma manera de entender el compromiso con las personas: abrir las puertas de la entidad durante todo el año para crear espacios de encuentro, participación y acompañamiento.

Mediante una red de más de 40 personas voluntarias, Mundo Lector CAI demuestra que un libro puede ser mucho más que una lectura. Cada visita es también una conversación, un momento compartido y una oportunidad para fortalecer vínculos que contribuyen al bienestar emocional de las personas mayores. La lectura se convierte así en una herramienta de acompañamiento y cuidado, capaz de generar relaciones que perduran en el tiempo.

"En Fundación CAI creemos que cuidar también es estar presentes cuando cambian las rutinas. El verano es una oportunidad para seguir compartiendo tiempo, cultura y compañía. Queremos que nuestras puertas permanezcan abiertas para todos y que las personas mayores sigan encontrando en Fundación CAI un espacio cercano, acogedor y lleno de vida", ha expresado el director de Fundación CAI, Jorge Barrachina.