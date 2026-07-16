Fundación Iberdrola impulsa cinco becas STEM para fomentar vocaciones científicas entre niñas en entornos vulnerables

Becas STEM - DANI TARRINO// FUNDACIÓN IBERDROLA

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Iberdrola España y la Fundación Empieza Por Educar renuevan, por octavo año consecutivo, el programa de becas STEM4Girls, una iniciativa destinada a promover las vocaciones científicas y tecnológicas entre niñas y jóvenes de entornos socioeconómicamente vulnerables, al tiempo que contribuye a reducir las desigualdades educativas en España.

En el marco de este acuerdo, la Fundación Iberdrola España aportará 50.000 euros para financiar cinco becas dirigidas a tituladas universitarias o estudiantes de último curso en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que participarán durante dos años en el programa de liderazgo educativo desarrollado por la Fundación Empieza Por Educar, según ha informado la fundación.

Las becadas impartirán docencia en centros educativos situados en contextos de vulnerabilidad social, contribuyendo a mejorar las oportunidades educativas del alumnado y, de manera específica, a despertar el interés de las niñas por las carreras científicas y tecnológicas mediante talleres y actividades innovadoras.

El programa se enmarca en la apuesta de ambas entidades por la igualdad de oportunidades a través de la educación y contempla un itinerario integral de formación, acompañamiento y desarrollo profesional.

Las participantes recibirán formación especializada, seguimiento personalizado y experiencia práctica en las aulas durante un programa de dos años, si bien la aportación de la Fundación Iberdrola España cubrirá el primer año de participación de cada becada.

Entre las actividades más destacadas se encuentran los talleres, diseñados específicamente para fomentar el interés de las alumnas por la ciencia y la tecnología.

Estos talleres abordarán retos científicos prácticos, darán visibilidad a mujeres referentes en ámbitos STEM y acercarán al alumnado las profesiones del futuro y las oportunidades que ofrecen estas disciplinas.

El programa de selección de las futuras profesionales de la educación prevé recibir más de 2.500 candidaturas en toda España y seleccionar a 50 participantes, de las que cinco contarán con las becas impulsadas por la Fundación Iberdrola España.

El proceso evaluará tanto la excelencia académica como competencias relacionadas con el liderazgo, el compromiso social, la capacidad de influencia y la motivación para generar un impacto positivo en la educación