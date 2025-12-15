Fundación Integra y Santander logran la inserción laboral de 40 personas afectadas por la dana en la Comunitat

Archivo - Campo de naranjos arrasado por la DANA, a 21 de noviembre de 2024, en Algamesí, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo
Fundación Integra y Santander han concluido "con éxito" el Proyecto 'Un empleo, un futuro tras la DANA', una iniciativa de ocho meses que ha mejorado la empleabilidad de 60 personas que lo habían perdido todo tras la riada en la Comunitat Valenciana. Gracias al programa, 40 de ellas ya han accedido a un empleo, recuperando así la estabilidad, según han informado las entidades en un comunicado.
Financiado por Santander y ejecutado por Fundación Integra, el proyecto ha ofrecido acompañamiento, orientación, formación e intermediación laboral a los participantes.
En el proyecto han participado más de 40 entidades sociales y 30 empresas del territorio con el objetivo de acompañar a personas en exclusión severa --mujeres víctimas de violencia, personas sin hogar, exreclusos, exdrogodependientes, familias sin recursos-- en la reconstrucción de sus vidas y su acceso a un empleo digno.
"El empleo es mucho más que un contrato: es la oportunidad de recuperar el control de sus vidas, de volver a sentirse capaces y de proyectar un futuro posible. Eso es lo que este proyecto ha devuelto a cada una de estas personas", ha destacado Fundación Integra.
El programa ha atendido a 60 personas, todas incorporadas a itinerarios de orientación laboral, logrando 40 contrataciones --27 en empresas de la Red de Fundación Integra y 13 en otras compañías-- en sectores como limpieza, almacén, caja y reposición, auxiliar administrativo y hostelería. En total, 11 empresas han incorporado talento del proyecto, todas con valoración positiva en el primer mes.
La iniciativa ha incluido un programa formativo de 30 horas impartido por 24 voluntarios corporativos de 14 empresas, entre ellos profesionales de Grupo Santander, con talleres de CV, entrevistas, competencias laborales, motivación, comunicación y gestión emocional y económica.