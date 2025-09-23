Fundación ONCE celebra 'Impulsa Social' y pide una arquitectura financiera para la economía social con menos burocracia

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE, en colaboración 'SpainNAB' y 'MU Enpresagintza', de la Universidad de Mondragón, han celebrado la conferencia final de 'Impulsa Social', en la que se ha demandado una nueva arquitectura financiera para la economía social con menos burocracia y plazos de renovación de subvenciones más largos, según han indicado sus impulsores.

La iniciativa se ha desarrollado dentro del PERTE de Economía Social, como un proyecto dentro de los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea y aprobado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social dentro del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia'.

'Impulsa Social' es una comunidad de aprendizaje sobre financiación e inversión en entidades de economía social para lograr un impacto social de calidad. De esta forma, ha analizado en medio año de trabajo la forma de movilizar la financiación hacia el impacto social y de aprovechar el potencial de la inversión de impacto como recursos complementarios en cooperativas, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, fundaciones y asociaciones, que son las entidades de la economía social.

De este modo, han concluido que todos estos agentes necesitan de una arquitectura financiera que les dote de mayor estabilidad a largo plazo, ya que, "en estos momentos", su situación es "cortoplacista y poco sólida".

La subdirectora general de la Oficina Técnica del Comisionado Especial para la Economía Social, Cristina González Cebas, ha valorado el acompañamiento que el sector privado hace al público en el análisis de las particularidades de la financiación de la economía social y con ello de las alianzas y generación de redes entre entidades públicas y privadas.

Por su parte, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha asegurado que este proyecto ha sido "un verdadero ejercicio de aprendizaje colectivo". Además, ha destacado que 'Impulsa Social' ha supuesto "un paso decisivo para comprender mejor las necesidades financieras de la economía social y para identificar instrumentos que permitan fortalecerla".

En esta jornada de trabajo también se ha dado a conocer un estudio que pretende sentar las bases del trabajo futuro en este campo, teniendo en cuenta las barreras, necesidades y desafíos que afrontan las entidades de la economía social.

El informe ha sido elaborado por Abay Analistas desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo y ha analizado la situación relativa a la financiación de impacto de seis operadores de la economía social: asociaciones, fundaciones, centros especiales de empleo de economía social, empresas de inversión, cooperativas de iniciativa social y emprendimiento social.

En el estudio se indica que, aunque cada uno de los segmentos evaluados presenta sus "particularidades", todos requieren una nueva arquitectura financiera que dé estabilidad a largo plazo a sus proyectos, así como procesos administrativos más simples, un aumento en los plazos de renovación de las subvenciones o diversificación de fuentes de financiación.

Además, también se requiere que haya una oferta "adecuada y accesible" de financiación de impacto y que se visibilice "mucho más" el impacto de estas inversiones mediante modelos homogéneos de medición.

En el marco de 'Impulsa Social', se ha diseñado también un plan de acompañamiento para soluciones de innovación financiera y se ha elaborado un curso MOOC en el que se exploran conceptos, herramientas y enfoques que pueden ayudar a fortalecer la sostenibilidad económica en proyectos de la Economía Social.