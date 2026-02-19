Fundación ONCE financia cinco proyectos de apoyo a la educación de niños con discapacidad en 32 centros educativos - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE apoya el desarrollo de cinco proyectos dirigidos a la educación de menores de edad con discapacidad puestos en marcha por otras tantas entidades en un total de 32 centros educativos de Huesca, Lorca (Región de Murcia), Mallorca, Granada y Ciudad Real.

Esta acción se enmarca en la I Convocatoria de ayudas económicas de Fundación ONCE para la promoción socioeducativa de la infancia con discapacidad 2025-2026 y forma parte del Programa Estatal FSE+ de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza 2021-2027, como ha detallado en un comunicado.

En el marco de esta convocatoria, se han seleccionado proyectos de promoción socioeducativa dirigidos a infancia con discapacidad, con necesidades educativas especiales o con necesidad específica de apoyo educativo, para mejorar su bienestar, participación, aprendizaje y permanencia en el sistema educativo.

Su objetivo es mejorar el bienestar infantil, como motor de desarrollo y aprendizaje, incrementando la participación y vinculación en el entorno escolar de la infancia con necesidades educativas vinculadas a una situación de discapacidad.

También se trata de apoyar a los niños en la transición hacia la etapa educativa secundaria, enseñarles a desarrollar competencias socioemocionales, reducir las situaciones de segregación o trato discriminatorio, incrementar el bienestar y fortalecer la resiliencia emocional y la participación de las familias de estudiantes con discapacidad.

Para ello, las entidades intervienen en el fomento de la inclusión y aprendizaje dentro y fuera del aula; favorecen la participación y convivencia en los espacios de ocio y tiempo libre, como recreos y espacios informales, y ajustan los apoyos para la adquisición de las competencias socioemocionales.

Las cinco entidades seleccionadas --cuatro de ellas de Plena inclusión-- son AMADIP ESMENT, AUTRADE, PURÍSIMA CONCEPCIÓN, VALENTIA y APAT. Su intervención se está realizando durante este curso académico 2025-26 en 32 centros educativos y beneficia a 85 estudiantes con necesidades educativas especiales (36% niñas) de 5º y 6º de primaria.

Los proyectos tienen el objetivo de mejorar el bienestar de la infancia con discapacidad a través de la intervención directa, la sensibilización y la formación en centros educativos de inclusión, principalmente. Todos los proyectos tienen un enfoque de aplicación y sistematización de buenas prácticas y están alineados con la perspectiva de análisis científico del impacto real que sus acciones y estrategias tienen como resultado.

La normativa del FSE+ promueve reducir las disparidades territoriales y apoyar especialmente a las regiones rurales, afectadas por transición industrial, con desventajas naturales o demográficas graves y permanentes.

PROYECTOS

En este sentido, en la I Convocatoria, se han asignado los proyectos siguiendo la distribución territorial que define el marco legal de los fondos estructurales de la UE: un proyecto de la Zona A (la menos afectada), correspondiente a Huesca (Aragón); dos en la Zona B: Lorca, (Región de Murcia) y Mallorca (Islas Baleares), y dos en la Zona C (la más afectada): Granada (Andalucía) y Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

En concreto, la entidad Purísima Concepción interviene en Granada con el 'Proyecto CeRA', y AUTRADE actúa en Ciudad Real con la iniciativa 'Juntos hagamos real la inclusión'. En Lorca interviene la asociación APAT con el proyecto 'Participación inclusiva en el entorno escolar'; en Mallorca. AMADIP ESMENT con la iniciativa 'Impulsando comunidades educativas inclusivas', y en Huesca la entidad VALENTIA, con el programa 'Sentira en tu cole'.