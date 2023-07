Fundación ONCE y Junior Esports organizan un campamento de verano accesible del 24 al 28 de julio en Madrid - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE y Junior Esports han organizado un campamento de verano sobre videojuegos accesibles, que tendrá lugar del 24 al 28 de julio en la sede de Por Talento Digital en Madrid, según ha informado la Fundación en un comunicado.

La entidad ha explicado que todas las actividades planteadas son accesibles y, divididos en grupos de seis asistentes, hasta un total de 24 personas (12 participantes con discapacidad y 12 sin ella) formarán equipos para sumar puntos y lograr los primeros puestos, aunque todos tendrán la oportunidad de recibir premios.

Entre las actividades propuestas se encuentran además dos excursiones, una de ellas al Comité Paralímpico Español y otra al Parque Warner.

El creador del 'Proyecto Ga11y' de videojuegos accesibles de Fundación ONCE, Kike García, y la creadora de contenidos, Lara Smirnova, serán los embajadores del Campamento de Verano. Asimismo, cada día asistirán influencers que ejercerán de capitanes de los diferentes equipos como CarmenSandwich, AlanelRuedas, Alba Horcajuelo, Dramario, El Profe de Ciencias, Paracetamor, Corvus y Noni, quienes compartirán sus experiencias con todos los asistentes.

Respecto al calendario del campamento, el lunes 24 tendrá lugar la apertura y comenzará el 'PlayStation Challenge', un bloque de contenidos ofrecido por Sony Interactive Entertainment España que contará con la charla 'Conociendo el programa PlayStation Talents'.

"La asistencia de PlayStation al campamento es la oportunidad perfecta para mostrar las buenas prácticas que han puesto en marcha videojuegos como 'The Last of Us Parte I Remake' o 'God of war Ragnarok', referentes de accesibilidad dentro de la industria del videojuego, ya que incluyen más de 80 medidas de accesibilidad que permiten jugar a una persona ciega a todo el videojuego de principio a fin", ha detallado Kike García.

El martes 25 todos los asistentes acudirán al Comité Paralímpico Español, donde se les dará una charla para informar sobre cómo funciona el Comité y después participarán en una gymkana de cuatro pruebas de deporte adaptado (basket, rugby y volleyball).

En la jornada del miércoles 26 tendrá lugar un taller formativo, con la colaboración de L3craft Education, sobre el potencial de Minecraft en la educación. La sesión terminará con la actividad de los puzzles sensoriales 'Ga11y'.

El jueves 27 la Fundación Capgemini ofrecerá una charla sobre 'Chat GPT: el dato en la estrategia de juego', donde los grupos competirán por crear una poesía y donde dicha Inteligencia Artificial escogerá al ganador. Tras la charla, los participantes tendrán una excursión al Parque Warner.

El último día, viernes 28, estará presente el equipo de esports KPI, que dará una charla de la mano de dos de sus influencers, Corvus y Train. También se organizará una actividad de Valorant. Asimismo, los asistentes podrán participar en un juego inmersivo con los antifaces de 'Ga11y' con mapas en 3D.

Para finalizar la jornada, se organizará un show de Masyebra (mentalismo) para dar paso a la entrega de premios, entre los que destacan Auriculares HYPERX CLOUD II de OMEN, códigos de juegos y merchandising de PlayStation, entradas dobles para GAMERGY, packs de Nintendo y una visita a la Gaming House de KPI.