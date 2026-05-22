Fundación ONCE presenta una guía sobre emergencias inclusivas al sector fundacional europeo

Fundación ONCE acude a Copenhague (Dinamarca) al encuentro Foro Anual de Philea - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha presentado ante los representantes de las principales entidades del sector fundacional europeo una guía con recomendaciones clave para dar una respuesta inclusiva en situaciones de crisis y emergencias humanitarias.

La presentación ha tenido lugar durante la celebración del Foro Anual de Philea, que reúne a las organizaciones del sector fundacional y filantrópico europeo, y se ha desarrollado esta semana en Copenhague (Dinamarca) bajo el título 'Philanthropy for People and Planet'.

En el encuentro, más de 900 profesionales han analizado los principales retos sociales, climáticos y democráticos a los que se enfrenta Europa. En este marco, se ha celebrado una sesión en la que han participado Guillaume Dufresne y Laura Gutiérrez, por parte de la Dirección de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, así como Daniela Najmias, en representación de Ilunion, quienes han puesto sobre la mesa los principales retos que afrontan las personas con discapacidad en contextos de crisis y emergencias humanitarias.

Concretamente, se han presentado 11 recomendaciones dirigidas a organizaciones, fundaciones y entidades, con las que se busca fortalecer su preparación y capacidad de respuesta ante emergencias humanitarias desde un enfoque inclusivo y basado en derechos, garantizando que ninguna persona quede atrás.

Entre ellas, figuran la inclusión desde la planificación inicial, el desarrollo de planes formativos del personal humanitario y el establecimiento de protocolos de actuación inclusivos, entre otras cuestiones, como ha detallado la entidad.

En el encuentro se han renovado también los distintos órganos de gobierno de Philea. Además, la directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, Lourdes Márquez, ha sido reelegida como miembro del Advisory Committee de la organización para el próximo mandato.

Con esta renovación, Fundación ONCE afirma qie consolida su presencia y liderazgo en el principal espacio europeo de representación del sector fundacional y filantrópico, y será además la única fundación española presente en los órganos de gobierno de Philea en el próximo periodo.