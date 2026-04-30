Fundación Sanitas renueva su alianza con Cruz Roja y Down España para apoyar la formación en salud bucodental

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MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Sanitas ha renovado sus alianzas con Cruz Roja Española y Down España para promover la salud bucodental mediante talleres formativos dirigidos a colectivos en situación de vulnerabilidad y con dificultades de inclusión social, y para acercar la prevención y la educación en salud a quienes encuentran más dificultades en el acceso.

Respecto al marco de colaboración con Cruz Roja Española, Sanitas llevará a cabo entre 20 y 22 talleres de educación e higiene bucodental en distintas provincias de España durante 2026. La entidad se encarga de preparar los contenidos y materiales formativos, elaborados por profesionales especializados en salud bucodental, y adapta estos recursos a los distintos perfiles de los asistentes, con propuestas diferenciadas para adultos y niños.

Por su parte, la colaboración con Down España contempla la organización de 11 talleres de educación e higiene bucodental en distintas provincias de España. En ellas, la fundación se encarga de la preparación de los materiales formativos, su adaptación a los distintos perfiles y la impartición de los talleres a través de higienistas bucodentales.

De hecho, estas iniciativas ya han permitido formar a más de 1.500 personas desde 2024. Como parte de este acuerdo, Fundación Sanitas entregará kits de higiene bucodental a las personas participantes de ambas organizaciones para promover la incorporación de hábitos de cuidado bucodental en su vida diaria.

La directora general de Fundación Sanitas, Yolanda Erburu, ha asegurado que la prevención y la educación en salud son "pilares fundamentales" para una sociedad más inclusiva.

"Estas colaboraciones nos permiten acercar la salud bucodental a quienes más lo necesitan, reducir barreras en el acceso a la prevención y generar un impacto tangible en su bienestar", ha concluido.