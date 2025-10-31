La Fundación Secretariado Gitano convoca sus Premios 2025 que reconocen el compromiso con la comunidad gitana

Archivo - Intervención de Sara Giménez presidenta de la Fundación Secretariado Gitano,a 7 de noviembre de 2022 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Archivo

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha convocado sus Premios en la edición 2025, que reconocen el compromiso y esfuerzo de quienes contribuyen significativamente a cambiar la vida de las personas gitanas más vulnerables y/o que desarrollan una destacada labor en la defensa y apoyo de la comunidad gitana.

Según ha informado la Fundación, el plazo para la presentación de candidaturas permanecerá abierto desde el 20 de octubre hasta el 21 de noviembre de 2025. Para presentar las candidaturas es necesario tener en cuenta las Bases y cumplimentar el formulario online.

Los Premios Fundación Secretariado Gitano 2025 reconocerán cinco categorías: 'Empresa Transformadora', 'Solidaridad con 'G'', 'Comunica Con-Conciencia', 'Educación es Futuro' y el 'Premio 'Tío Valentín', en homenaje al co-fundador de la Fundación, Valentín Suárez Saavedra.

Estos premios, sin dotación económica, se materializan en una caja forjada en hierro que contiene una placa de latón con la letra 'G' troquelada que simboliza "lo gitano". "Es en cajas donde se guardan cosas importantes, donde se atesoran objetos emocionalmente valiosos. Los premios están personalizados con una frase dirigida a la persona o entidad galardonada", asegura la Fundación.