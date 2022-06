Fundación SERES pone en valor el Índice SERES de Huella Social: "Medir solo resultados financieros no será suficiente"

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación SERES lanzó hace un año el Índice SERES de la Huella Social, una metodología de medición del impacto social de los proyectos económicos que ya está en uso y está ofreciendo mayores estándares en términos de conexión económica y social al medir criterios sociales en la actividad económica y mejorar el diálogo sobre el valor de lo social entre empresas e inversores.

En este contexto, Fundación SERES ha celebrado este 7 de junio, junto con Sacyr, una sesión para reflexionar sobre la importancia, evolución y oportunidades de esta metodología, un encuentro en el que ha participado el presidente de la Fundación SERES, Fernando Ruiz; el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, quién ha destacado el impacto del Plan Sacyr sostenible 2025; y la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado.

"Medir únicamente los resultados financieros no será suficiente para conocer el valor de una compañía y no ayudará a dar respuesta a los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos. Como tampoco bastará para obtener métricas del valor de una compañía a corto plazo. Por este motivo, los modelos de medición deben cambiar e incluir el impacto vinculado a la sostenibilidad", ha asegurado Ruíz.

Por su parte, la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado ha destacado que "la obtención de datos, su adecuado análisis e interpretación, así como su divulgación, son los pilares sobre los que se sustenta una correcta gestión de cualquier riesgo".

La subgobernadora del Banco de España también ha hecho hincapié en la relevancia de los factores ESG en el ámbito empresarial y de inversores al afirmar que "el objetivo es que los aspectos ESG cada vez tengan más importancia y sean un factor más a la hora de tomar decisiones de inversión". Así, ha remarcado que desde el Banco de España trabajan "intensamente en el análisis del riesgo climático y sus implicaciones, pero los aspectos sociales irán cobrando protagonismo poco a poco".

La directora general de la Fundación SERES, Ana Sainz --también presente en el encuentro--, ha asegurado que "es necesario diseñar ex ante, pensando en la huella social positiva que quieres generar". "El valor lo tendrás ex post, cuando cuentes con las métricas. El objetivo es que no solo se piense en el impacto social con proyectos sociales, sino con el día a día, con la inversión económica u otro tipo de proyectos", ha precisado.

Como ha destacado, "las métricas han sido siempre una parte fundamental del trabajo desarrollado por SERES junto con las empresas". "Las compañías quieren avanzar, crear oportunidades de colaboración real ante los retos sociales, implementar nuevos procesos de trabajo, mayor eficacia y sostenibilidad en los resultados", ha concluido.

La evaluación de los asuntos ESG dentro de las empresas ha puesto de manifiesto la importancia de los asuntos sociales. Por ello, Fundación SERES lleva años trabajando para hacer visibles los resultados del impacto social, que cuenta con una barrera importante: hacer tangible su retorno.

Fruto de este esfuerzo nació el Índice SERES de la Huella Social, que ofrece mayores estándares en términos de conexión económica y social y ayuda a trabajar en una recuperación sin dejar a nadie atrás. Asimismo, permite identificar oportunidades para las empresas, entender y cualificar ámbitos clave relacionados con lo social en medio del Plan de Recuperación proyectado por la UE.

Este análisis contempla varios ejes como el capital humano, capital social, modelo de negocio e innovación y liderazgo y gobernanza y pretende aportar claridad y rigor a la medición del impacto de los retos sociales, que actualmente no cuenta con una estandarización.