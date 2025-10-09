Fundación Solidaridad Carrefour entrega a Cruz Roja más de 300.000 euros en material escolar para menores vulnerables

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Carrefour y su Fundación, con el apoyo de sus clientes, han entregado a Cruz Roja un total de 337.052 euros en material escolar en el marco de la campaña 'Vuelta al Cole Solidaria'. Estos recursos ayudarán a cubrir las necesidades de más de 12.000 menores en situación de vulnerabilidad social de 47 provincias y dos ciudades autónomas españolas durante el presente curso escolar, como han dado a conocer sus impulsores.

Como en anteriores ediciones, Carrefour arrancó esta acción con la donación directa de 100.000 euros en material escolar a fin de cubrir las necesidades de miles de menores en situación de emergencia social al inicio del curso escolar. A este punto de partida se han sumado las aportaciones realizadas por los ciudadanos en el marco de esta campaña.

Este año, la 'Vuelta al Cole Solidaria 2025' se celebró durante el mes de septiembre en 203 centros Carrefour de toda España y contó con la colaboración de más de 4.500 voluntarios de Cruz Roja, apoyados por el voluntariado de Fundación Solidaridad Carrefour (siendo las Asambleas Locales de Cruz Roja las encargadas de distribuir dichos recursos entre las familias beneficiarias de todo el territorio nacional).

Esta iniciativa, promovida por Fundación Solidaridad Carrefour a favor de Cruz Roja, tiene como objetivo reducir el impacto económico que supone el inicio del nuevo curso para miles de familias en riesgo social y contribuir a alcanzar una educación inclusiva y de calidad en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 4 (Educación de Calidad). También para ayudar a empoderar a estos menores y jóvenes en una fecha tan significativa como es el inicio del curso escolar.

Desde su nacimiento, esta iniciativa ha dado como fruto la entrega a Cruz Roja de más de 7,9 millones de euros en material escolar en beneficio de miles de familias en situación de emergencia social.

Cruz Roja y Fundación Solidaridad Carrefour trabajan conjuntamente desde hace más de dos décadas en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad a través del desarrollo y puesta en marcha de numerosas iniciativas sociales, como la atención de personas afectadas por situaciones de catástrofe o similares (inundaciones, nevadas y demás emergencias con población afectada).