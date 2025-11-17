Fundación Solidaridad Carrefour presenta la Gran Campanada Solidaria a favor de la infancia con enfermedades raras - FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carrefour y su Fundación han presentado, de la mano de Disney y L-Founders, una colección navideña de campanitas solidarias a favor de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), en beneficio de la infancia con enfermedades raras.

En apoyo a este proyecto, 'La Gran Campanada Solidaria' destinará los beneficios obtenidos a la financiación del referido equipamiento técnico y tecnológico especializado necesario para la mejora del diagnóstico y calidad de vida de estos menores.

Esta iniciativa 100% solidaria se compone de una edición limitada de campanitas navideñas Disney con 12 modelos coleccionables a la venta en todos los hipermercados y supermercados Carrefour.

De este modo, los fondos reforzarán las aportaciones realizadas por Fundación Solidaridad Carrefour a lo largo de estos últimos años, por valor de más de 1,3 millones de euros a favor de la infancia con enfermedades raras, como han señalado en un comunicado.

Concretamente, los recursos obtenidos se destinarán a Fundación Solidaridad Carrefour a FEDER para la adquisición de equipamiento técnico y tecnológico especializado dirigido al fomento de la investigación y mejora de los diagnósticos, así como a la adquisición de equipamiento igualmente especializado para el desarrollo de tratamientos y terapias más personalizadas.

En conjunto, las enfermedades raras afectan a un porcentaje significativo de la población 3 millones de personas afectadas en España; 30 millones de personas en Europa, 300 millones a nivel mundial. El 80% son de origen genético, de ahí la prevalencia en la infancia.