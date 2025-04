Henneo lanza el pódcast 'Capaces de Todo' para "dar voz" a la discapacidad y ofrecer "apoyo a quienes más lo necesitan"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Henneo ha lanzado el pódcast 'Capaces de Todo', una iniciativa nacida del proyecto 'Capaces' de 20minutos, que trata la discapacidad desde todos los ámbitos. En este caso, el nuevo proyecto --en formato audio y con periodicidad quincenal-- busca "dar voz" a la discapacidad, ofrecer "apoyo a quienes más lo necesitan" e informar sobre esta realidad, como han manifestado este miércoles en rueda de prensa en Madrid.

En concreto, el pódcast estará conducido por tres comunicadoras con un fuerte vínculo personal con la discapacidad: Pilar García de la Granja, directora general adjunta de contenidos y RRII de Henneo y madre de un joven con el síndrome de Landau - Kleffner; Fabiola Martínez, escritora y madre de un joven con parálisis cerebral; y Melisa Tuya, redactora jefa de 20minutos y madre de un niño con autismo. La primera temporada contará con ocho episodios.

Además, 'Capaces de Todo' contará con invitados de primer nivel expertos en medicina, investigación, neuroeducación y derecho, y abordará cuestiones como el cribado genético, la curatela o la atención temprana. "No todo el mundo sabe qué es un patrimonio protegido o que existen mecanismos legales para garantizar el futuro de nuestros hijos", ha explicado Martínez.

A la experiencia profesional de sus creadoras, se unirán vivencias personales con las que se busca reflejar "la diversidad y complejidad" de la discapacidad, con la mirada puesta en la inclusión, la divulgación y la visibilización de realidades "muchas veces invisibles".

"No queremos caer en discursos capacitistas ni en la compasión", ha añadido Tuya, quien ha añadido que el objetivo es "informar y reflejar la realidad, incluyendo la carga mental y física de las madres cuidadoras, las barreras burocráticas o la falta de recursos como neuropediatras o profesionales especializados en los colegios".

Precisamente, Tuya ha defendido que "este podcast no sólo es necesario: es urgente". "Porque si no hablamos de estas realidades, si no ayudamos a construir redes, si no empujamos en la misma dirección, seguiremos dejando atrás a quienes más apoyo necesitan", ha argumentado.

En este punto, ha indicado que en España hay cerca de 3 millones de personas con enfermedades raras y unos 800.000 niños con necesidades educativas especiales. "Es muy difícil que alguien no tenga cerca a una persona neurodivergente. La neurodiversidad ha venido para quedarse",ha indicado por su parte García de la Granja.

Asimismo, ha insistido en que el objetivo de este podcast es ayudar a las familias que, como ellas, "se han encontrado de repente en este mundo sin mapas, sin recursos claros y con mucho por aprender". Por ello, ha enfatizado en que quieren "dar voz" a diferectes actores implicados, como familias, expertos voluntarios y asociaciones.

El proyecto, que comenzará como pódcast de audio, ya cuenta con seis episodios grabados. El primero de ellos ya está disponible en las plataformas y se espera que el primero con invitado se difunda en 15 días. Estará disponible en todas las plataformas de audio y en la web de 20minutos.