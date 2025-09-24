Ilunion, Fundación máshumano, Izzon Lab y Mujeres&Cía, galardonados en la IX edición de los Premios EJE&CON

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Ejecutiv@s y Consejer@s (EJE&CON) ha galardonado a Ilunion, Fundación máshumano, Izzon Lab y Mujeres&Cía con los Premios EJE&CON 2025. En su IX edición, estos galardones han vuelto a reconocer a aquellas personas, empresas e instituciones que lideran desde la diversidad, la igualdad de oportunidades y la excelencia sin etiquetas.

Por otro lado, la Mención de Honor ha recaído en Rocío Medina, presidenta del Grupo Medina, empresaria agrícola sevillana con más de 30 años de experiencia dirigiendo un grupo de empresas en Sevilla, Huelva y Valladolid, como han dado a conocer los impulsores de los galardones, que han celebrado su décimo aniversario en un evento celebrado en Las Setas de Sevilla, cedido para la ocasión por el grupo Sacyr, premiado en la edición anterior.

En concreto, Ilunion ha sido galardonada con el Premio Gran Empresa por consolidar "un modelo empresarial único en España que combina competitividad y compromiso social, integrando la inclusión laboral de personas con discapacidad como eje estratégico de su negocio", en el que el jurado ha destacado "cómo la diversidad puede convertirse en una ventaja competitiva real".

Mientras, Fundación máshumano ha sido Premio Institucional por su trayectoria de más de 20 años promoviendo un cambio cultural en las organizaciones hacia un trabajo más humano, sostenible y centrado en las personas. Se valoró especialmente su labor en sensibilización, divulgación e impacto en el tejido empresarial y social.

En el caso de Izzon Lab se ha alzado con el Premio Pyme "por ser una pyme innovadora que ha sabido incorporar la diversidad y la igualdad en su ADN". Con sede en Ciudad Real, se ha distinguido por desarrollar soluciones de innovación tecnológica y de gestión de personas que inspiran a otras pequeñas y medianas empresas, según el jurado.

Además, Mujeres&Cía ha sido galardonada con Premio Medio de Comunicación "por más de 15 años dedicados a dar visibilidad a las mujeres líderes y por iniciativas pioneras como el ranking Las Top 100 Mujeres Líderes en España".

Por último, la Mención de Honor ha recaido en Rocío Medina "por una trayectoria marcada por el compromiso social, la creación de empleo y la consolidación de la empresa familiar andaluza como referente de internacionalización". Bajo su liderazgo, el Grupo Medina (empresa familiar fundada en 1958 y referente en el sector agroalimentario andaluz) ha alcanzado una plantilla de más de 650 trabajadores, con filiales en Estados Unidos y una proyección internacional que lleva sus productos a más de 75 países.

Durante su intervención en la ceremonia, la presidenta de EJE&CON, Marisa Estévez --quien se ha estrenado en el cargo-- ha afirmado que celebrar en Sevilla este décimo aniversario "es especialmente emocionante porque Andalucía simboliza tradición y modernidad, empresa familiar e innovación" y ha señalado que la Mención de Honor a Rocío Medina "demuestra la fuerza transformadora de este territorio".

Estévez ha añadido que los Premios EJE&CON son mucho más que un reconocimiento: "Son un recordatorio de que el futuro de la alta dirección solo puede construirse desde la diversidad, la innovación y la sostenibilidad".

Las codirectoras de los Premios EJE&CON, Beatriz García-Quismondo y Begoña Tiscar, también coincidieron en señalar la relevancia de esta edición. En concreto, García- Quismondo subrayó que "la diversidad ya no es una promesa, es un hecho que las empresas más competitivas están integrando en su estrategia" mientras Tiscar añadió que "Sevilla ha sido el escenario perfecto para inspirar y lanzar un mensaje claro: la igualdad real es posible si trabajamos juntos".

La clausura del acto corrió a cargo de la viceconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, Amelia Martínez Sánchez, quien destacó el valor de la colaboración público-privada para construir un modelo económico inclusivo, innovador y sostenible.