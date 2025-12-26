'Implicados y Solidarios' de Bakinter entrega donaciones de 734.000 euros a ONG por proyectos con colectivos vulnerables

Bankinter premia a proyectos que ayudan a niños hospitalizados, con parálisis cerebral o trastornos neurológicos - BANKINTER

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bankinter ha celebrado la XIV edición del certamen "Implicados y Solidarios" en el que ha entregado a diversas ONG, fundaciones y asociaciones las donaciones recaudadas con la Tarjeta Visa Solidarios con las que busca contribuir a mejorar vidas dentro de colectivos sociales desfavorecidos, especialmente los niños y los mayores.

A lo largo de este certamen, el banco ha destinado un total de 734.000 euros en donaciones para proyectos que aportan un impacto positivo y sostenible en la sociedad, según indica la entidad.

En esta ocasión, como cada año, diez proyectos han sido seleccionados por su capacidad de ayuda a la sociedad y de aportar soluciones innovadoras a problemas sociales, sanitarios y educativos. En esta edición, se han presentado un total de 229 proyectos.

Así, cada proyecto es impulsado y presentado a 'Implicados y Solidarios' por un empleado del banco, perteneciente a alguna de las organizaciones territoriales o a servicios centrales y, a su vez, dicha iniciativa está apadrinada por un directivo de la entidad. Las iniciativas se votan en redes sociales y también por los empleados de Bankinter y esos votos son los que deciden cuáles son los ganadores.

En esta edición, se ha reconocido a Fundación NIPACE - Tecnología para la esperanza, que ha obtenido la Tarjeta Solidaria Oro, con una donación de 15.000 euros, ya que gracias a exoesqueletos y tecnología de vanguardia, niños con parálisis cerebral pueden dar sus primeros pasos, levantarse y moverse recuperando calidad de vida.

Mientras, Mamás en Acción - Proyecto Curasana, ha recibido la Tarjeta Solidaria Plata (12.000 euros) por ofrecer compañía, cariño y presencia a los niños hospitalizados cuyos familiares no pueden acompañarlos con el propósito esencial de que ninguno esté solo en los momentos en los que más lo necesita.

En el caso de Fundava - Respiro familiar para familias extraordinarias, ha obtenido la Tarjeta Solidaria Bronce (10.000 euros) por facilitar a niños con trastornos neurológicos que puedan vivir experiencias inolvidables durante el fin de semana y mientras sus familias pueden descansar.

Además, se han concedido dos accésits de 7.500 euros a cada una de estas dos iniciativas. Por un lado, a ONG Sauce - Una oportunidad en Camboya, que tabaja para mejorar las condiciones de vida de familias en extrema pobreza en este país y Fundación Inclusión y Apoyo (Aprocor) - ECOCAR WASH, que se desarrolla en un centro de lavado de coches ecológico gestionado por personas con discapacidad intelectual, lo que une inclusión laboral y sostenibilidad.

Asimismo, las cinco ONG y fundaciones semifinalistas han recibido una donación de 3.000 euros. Se trata de Fundación Alzheimer Cataluña - Programa MOTOR, que trabaja para prevenir el maltrato hacia personas mayores con demencia; Fundación Balia - Segunda oportunidad para adolescentes, por acompañar a jóvenes expulsados de centros escolares; y Acción por la Música -'Mucho más que música', un proyecto socio-musical que convierte instrumentos y partituras en herramientas contra la pobreza y la exclusión social.

También se ha reconocido a Cáritas Cuenca - 'Comida sobre ruedas', por ofrecer un servicio de comida a domicilio para personas mayores en situación de vulnerabilidad; y Fundación Cris contra el cáncer - Laboratorio de Química Computacional, la primera unidad de investigación que utiliza inteligencia artificial para diseñar nuevos fármacos.

Este año, han votado para elegir entre los proyectos presentados más de 18.900 personas en redes sociales. Posteriormente, en la última fase, los finalistas han sido elegidos en función de los votos de más de 2.200 empleados de Bankinter.

Bankinter cuenta, en esta edición, con la colaboración especial de Visa, que contribuye a través de la donación y soporte a 'Implicados y Solidarios'. A su donación se añade también lo recaudado con la tarjeta Visa Solidarios con la que los clientes destinan un porcentaje de sus compras a las iniciativas sociales más votadas en el certamen, como indican en un comunicado.

En la clausura, la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, destacó la enorme labor social que realiza el Tercer Sector, con más de 28.000 entidades que emplean a 610.000 personas y cuentan con 1,4 millones de voluntarios. Así, resaltó el trabajo que dichas entidades llevan a cabo "cada día para que nadie se quede atrás" y ensalzó que esa contribución "tiene un valor incalculable" al dar "esperanza".