La iniciativa de videojuegos accesibles 'Ga11y' de Fundación ONCE, galardonada con un premio EBLive Awards

La iniciativa de videojuegos accesibles 'Ga11y' de Fundación ONCE, galardonada con un premio EBLive Awards - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha recibido el Premio EBLive Awards en la categoría al mejor proyecto innovador por 'Ga11y', una iniciativa que pretende involucrar a la industria del videojuego para impulsar parámetros de accesibilidad en el sector y permitir así que este tipo de ocio sea accesible para todas las personas, según ha informado Fundación ONCE en un comunicado.

El galardón ha sido entregado en una ceremonia celebrada en Tenerife, en el marco del festival de Tenerife GG, y a ella ha acudido el técnico de Fundación ONCE, Juan Aguado, encargado de recoger el premio.

"Este reconocimiento es muy importante, ya que supone creer en la necesidad de que el ocio sea también accesible para todos", ha subrayado Aguado.

Además, la Fundación ha explicado que como eje del proyecto se ha desarrollado una página web que incluye secciones como noticias con la actualidad sobre la accesibilidad de los videojuegos, eventos, periféricos y un catálogo con una opción de búsqueda que se puede adaptar al perfil y tipo de discapacidad.

Fundación ONCE ha competido como finalista en la categoría al mejor proyecto innovador junto con Heretics Labs, Giants Innovation Hub, Madrid In Game y Chili Cheese Games (Wonder Awards).