La Ley de Economía Social da un paso más en su tramitación y se debatirá en el Pleno del Senado en dos semanas

Archivo - Fachada del Senado en la plaza de La Marina Española, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado ha aprobado el dictamen al Proyecto de Ley integral de impulso de la Economía Social que da un paso más en su tramitación, al aprobarse con 17 votos a favor, 11 en contra y una abstención. De este modo, el texto --al que no se han incorporado enmiendas-- se debatirá en el Pleno de la Cámara Alta que tendrá lugar dentro de dos semanas.

El pasado mes de diciembre, la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados aprobó, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de Economía Social para su posterior tramitación en el Senado.

El objetivo de la norma es fortalecer las empresas de economía social e ir más allá de la creación de puestos de trabajo, para incrementar también el impacto social de sus organizaciones, entre otros objetivos.

Entidades como el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y su asociada Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) afirman que la norma excluye del reconocimiento como entidades de la economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, que representan más del 68% del total y dan empleo a más de 82.000 personas, de las cuales más de 69.000 tienen discapacidad.

Por el contrario, desde la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) defienden que la ley "no excluye a ningún modelo empresarial, ni destruye empleo, sino que ordena jurídicamente a las empresas y entidades de la Economía Social conforme a sus principios y valores recogidos en el artículo 4 de la Ley 5/2011".

La cifra de negocios de las entidades de la Economía Social representa el 11,1% del Producto Interior Bruto (PIB), como se desprende de la Cuenta Satélite de la Economía Social correspondiente al periodo 2019-2023, publicada a finales de febrero por primera vez por el Instituto Nacional de Estadística (INE).