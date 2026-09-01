Manu Carreño abandera la campaña de '12 Meses, 12 Causas' de septiembre, que pone el foco en el acoso escolar - ANAR

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista deportivo Manu Carreño es el embajador de la nueva campaña de la iniciativa solidaria de Mediaset España '12 Meses, 12 Causas' de septiembre, con la que pretende hacer frente el acoso escolar desde el inicio de curso.

Realizada en colaboración con la Fundación ANAR, la campaña arranca este martes 1 de septiembre con un spot, grabado en la Escuela IDEO de Madrid. El presentador y periodista deportivo anima a quienes son intimidados o testigos de acoso a no callarse y contarlo.

"Lo más importante es denunciarlo, no callarse y no tenerle miedo a quien hace bullying a otros compañeros", sostiene Manu Carreño, quien defiende que "hay que concienciar a los ciudadanos y especialmente a los padres para que estén atentos y puedan hablar, ante el menor indicio, con su hijo o hija para evitar un problema que pueda ir a más y que le afecte en su día a día tanto dentro como fuera de la escuela".

El presentador explica que "el acoso escolar se puede combatir de muchas maneras, especialmente con la educación, hablando a los alumnos abiertamente de ese asunto, tanto a los acosadores como a los acosados".

Además, considera esencial "concienciar al afectado para que tenga claro que lo más importante es denunciarlo, no callarse y no tenerle miedo a quien hace bullying a otros compañeros". "Hay que denunciarlo y no callarse jamás. Espero que campañas como esta les ayude y les anime a dar un paso adelante a quienes lo padecen", declara.

Por otro lado, advierte de que "cada vez hay que estar más atentos a lo que ocurre cuando termina la jornada escolar". "Las redes sociales tienen muchas cosas buenas, pero también malas y por eso hay que darles la importancia que tienen, porque nos indican que hay que estar vigilantes ante lo que pueda pasarle a algunas de las personas que sufran, o sospechemos que puedan sufrir, ese acoso escolar fuera del centro académico", concluye.