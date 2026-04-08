Más de 6.500 personas con discapacidad mejoraron sus competencias digitales con Fundación ONCE durante 2025

Archivo - Personas con discapacidad se forman en competencias digitales con Fundación ONCE durante 2025 - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.527 personas con discapacidad se formaron en nuevas tecnologías en 2025 gracias al programa 'Por Talento Digital', impulsado por Fundación ONCE, según datos contabilizados a cierre del citado ejercicio. En esos doce meses, se impartieron 1.008 cursos y se concedieron 110 becas a estudiantes con discapacidad, como ha indicado la entidad.

Por comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid lidera el número de beneficiarios con un total de 1.612 alumnos, seguida de Andalucía, con 1.229, Canarias (566), Galicia (549), Cataluña (400), Comunidad Valenciana (342), País Vasco (289), Extremadura (264), Islas Baleares (243) y Castilla y León (202).

También superan el centenar de alumnos las comunidades de Castilla-La Mancha (197), Principado de Asturias (178) y Región de Murcia (123). Por debajo de esa cifra se encuentran Aragón (92), Cantabria (88), Melilla (70), Comunidad Foral de Navarra (40), La Rioja (39) y Ceuta (2). Dos alumnos son extranjeros.

Del total de personas formadas en 2025, el 51% son mujeres y del global de cursos impartidos, 211 fueron formaciones para el empleo, lo que supone un crecimiento del 157%, con 129 acciones más que el año anterior.

Durante 2025, los alumnos de 'Por Talento Digital' finalizaron formaciones en Fullstack Java, Inteligencia Artificial, Analítica de datos con Power BI, Sistemas microinformáticos y redes, además de las formaciones en competencias digitales, ofimática y vocaciones digitales.