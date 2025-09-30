Mediaset España se une a la campaña la 'Gran Recogida de alimentos' de Fesbal, con Ana Rosa Quintana como embajadora

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España se suma un año más a la campaña la 'Gran Recogida' de la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) para recaudar fondos y alimentos en los principales supermercados de España, con Ana Rosa Quintana como embajadora.

Según ha informado este martes el grupo de comunicación, la cita lleva este año como lema 'Lo damos todo' y tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre. Constituye la piedra angular de la campaña de octubre de '12 Meses, 12 Causas', centrada en la búsqueda de manos voluntarias para la nueva edición de la Gran Recogida.

La campaña comienza este miércoles 1 de octubre con la emisión del spot durante este mes en los distintos canales del grupo. "Todo el mundo debería hacer algo por los demás. En este caso es muy sencillo: se puede contribuir aportando dinero en caja o comprando alimentos que recogen los voluntarios", explica Ana Rosa Quintana.

"En las situaciones complicadas que hemos vivido y hemos tenido que afrontar, como la DANA o la pandemia, los Bancos de Alimentos siempre han estado para ayudar a las familias que lo necesitaban. Es encomianble el trabajo que hacen", añade la presentadora.

A su juicio, "en un país como España, que es la cuarta economía en Europa", esto "debería estar resuelto y es terrible que alguien no tenga lo suficiente para dar de comer a sus hijos". "Afortunadamente, España es un país muy solidario y los Bancos de Alimentos son un movimiento absolutamente solidario por parte de las empresas y de las personas", sostiene.

Quintana también pone en valor la labor de los voluntarios y la aportación de los ciudadanos en la Gran Recogida: "Es fundamental, sin esas personas no se conseguiría: desde los que están en el propio Banco de Alimentos, a todos los que colaboran en el día a día y especialmente cuando es la Gran Recogida".