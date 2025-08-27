La mitad de profesionales desconoce la estrategia de sostenibilidad que lleva a cabo su empresa, según un estudio

El 50% de los profesionales desconoce la estrategia de sostenibilidad que lleva a cabo su empresa, según datos de Hays - HAYS

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los profesionales desconoce la estrategia de sostenibilidad que lleva a cabo la empresa en la que trabajan, según un estudio realizado por la consultoría de selección de personal Hays.

Los resultados de la encuesta reflejan que mientras "apenas" un 24% de los encuestados afirma conocer muy bien la estrategia de sostenibilidad de su empresa y otro 25% declara conocerla de forma limitada, el 29% de los profesionales no tiene un conocimiento claro sobre su contenido o aplicación y el 21% restante admite desconocer por completo si su organización cuenta o no con una estrategia definida.

Estos datos reflejan una "desconexión" entre la planificación corporativa y el día a día de las organizaciones, que "pone en riesgo" la efectividad de cualquier iniciativa sostenible, según el estudio, por lo que sus impulsores alertan de que esta brecha interna puede tener consecuencias "reputacionales, operativas e incluso legales".

En este sentido, la responsable global de sostenibilidad de Hays, Kirsty Green Mann, ha defendido que "es fundamental que los empleados estén bien informados y participen activamente a través de una comunicación transparente y constante".

"Las empresas deben apostar por una mayor divulgación, compartir actualizaciones periódicas, ofrecer formación específica sobre cómo contribuir y poner a disposición recursos accesibles para todos", ha añadido. En este sentido, desde Hays indican que una barrera recurrente es el uso de lenguaje técnico excesivo que, junto con la falta de actualizaciones regulares, dificulta que los equipos interioricen los objetivos sostenibles como parte de su propósito laboral.

Por ello, apuestan por el grado de implicación de sus equipos y ven esencial generar propuestas de participación que conecten la estrategia con las motivaciones individuales. "Los programas que implican directamente a los empleados en iniciativas sostenibles resultan especialmente eficaces", señala Green Mann.