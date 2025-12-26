'La Música del Reciclaje' de Ecoembes conquista al público en su concierto navideño con instrumentos reciclados

Concierto de 'La Música del Reciclaje' - ECOEMBES

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los jóvenes músicos en situación de vulnerabilidad de la orquesta de Ecoembes 'La Música del Reciclaje' han conquistado al público con sus instrumentos realizados con materiales reciclados en su tradicional concierto solidario de Navidad celebrado en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Madrid. Titulado este año 'Lo invisible a los ojos', han interpretado la música de la mano de Rozalén y Abraham Cupeiro.

De esta forma, los jóvenes han invitado a los asistentes a "descubrir la belleza oculta en aquello que parece no tener valor", según informa Ecoembes. Además, la entidad considera que el concierto ha vuelto a demostrar la gran acogida del proyecto entre el público madrileño, ya que las entradas se agotaron días antes de la celebración.

A juicio de Ecoembes, Rozalén es una de las artistas más queridas y respetadas del panorama musical español por su forma de entender la música como herramienta de cambio y ha llenado el escenario de cercanía y emoción, mientras que Abraham Cupeiro, músico gallego, lutier, compositor y explorador sonoro, ha aportado al concierto una "nueva dimensión".

Sobre el escenario también han estado el actor Sergio Peris-Mencheta (como narrador) y representantes de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura -orquesta hermana de la agrupación de Ecoembes en Paraguay-, bajo dirección artística de Nacho García. A lo largo de la noche, la orquesta ha interpretado temas como el vallenato 'La gota fría' de Carlos Vives, la cumbia 'Colombia tierra querida' de Juan Carlos Coronel y Lucho Bermúdez y 'El verano de Vivaldi'.

"Ha puesto de manifiesto la capacidad del proyecto para unir diferentes estilos, bajo un mismo mensaje: las segundas oportunidades sí son posibles", apunta Ecoembes.

Todos los fondos recaudados con la venta de entradas se destinarán al mismo proyecto para mantener y ampliar la formación musical, así como el acompañamiento socioeducativo que reciben los jóvenes de la orquesta. Para la responsable del proyecto en Ecoembes, Carolina Martín Ramos, este concierto recuerda que la sostenibilidad también tiene que ver con las personas, con acompañar, educar y ofrecer nuevas oportunidades. En este sentido, ha añadido que "cada instrumento que suena en esta orquesta demuestra que todo puede transformarse si se le da una segunda vida".