Mutua Madrileña lanza la convocatoria de ayudas a proyectos sociales con un millón de presupuesto

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha lanzado su XIV Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social a la que destinará un millón de euros que servirán para poner en marcha iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dentro y fuera de España.

La convocatoria busca impulsar iniciativas de entidades no lucrativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de colectivos desfavorecidos. En este tiempo ha contribuido con más de 11 millones de euros a la puesta en marcha de más de 380 proyectos de ONG que han impactado directamente de forma positiva en cerca de 410.000 personas en situación de vulnerabilidad.

La nueva convocatoria incluye las categorías de discapacidad (proyectos para mejorar las capacidades y habilidades de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, así como su calidad de vida); víctimas de violencia de género y trata (iniciativas para mejorar de la situación de las mujeres víctimas de malos tratos o trata, así como de sus hijos); ayuda a la infancia (proyectos de mejora de las condiciones de vida de niños con problemas de salud y/o en riesgo de exclusión social por motivos socioeconómicos) e integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social.

También se incluyen las categorías de apoyo a personas mayores en riesgo de exclusión y personas sin hogar y cooperación al desarrollo. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 23 de septiembre a través de la web de la Fundación Mutua Madrileña www.fundacionmutua.es, donde también pueden consultar las bases.

Comprometidos con la mejora social la Fundación Mutua Madrileña lleva más de dos décadas volcada en su compromiso de contribuir a la mejora social a través de cuatro áreas de actuación: el apoyo la investigación médica, la difusión de la cultura, la promoción de la seguridad vial y la acción social.

La convocatoria de Ayudas a Proyectos de Acción Social para apoyar proyectos de ONG destinados a mejorar la vida de los más necesitados es uno de sus programas más relevantes. En este campo, la entidad también lleva a cabo otros programas de apoyo a víctimas de violencia de género y sus hijos, de lucha contra el acoso escolar y de ayuda a la empleabilidad de jóvenes en situación de vulnerabilidad, entre otros.