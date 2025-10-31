Nueve periodistas y APIA, reconocidos en la V edición de 'Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad +O' de MasOrange

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La V edición de los 'Premios Periodismo y Comunicación en Sostenibilidad +O' de MasOrange han vuelto a reconocer la labor de concienciación que realizan los comunicadores del país a través de sus trabajos periodísticos y de divulgación sobre temas relacionados con el impacto positivo, entendiendo el mismo en una doble vertiente: desarrollo socioeconómico que salvaguarda el medioambiente y apoyo a una tecnología inclusiva e integradora.

Los galardones --dotados con 24.000 euros-- se dividen en tres categorías de "Medios escritos", "Audiovisual" y "Labor divulgativa y nuevas narrativas" (primer premio, de 4.000 euros; un segundo galardón de 2.000 euros y un tercer premio de 1.000 euros), así como uno adicional --como mención especial y dotado con 3.000 euros--, en reconocimiento a la actividad de un profesional o de una entidad relacionados con el periodismo y la divulgación sobre sostenibilidad.

De este modo, en la categoría de 'Medios escritos' el primer premio ha sido para 'Aquí había una estación de esquí', de Sara Acosta, fundadora y directora de la revista Ballena Blanca; el segundo premio para 'Cómo era un verano en España antes de que la crisis climática lo llevara al extremo', de Valentina Raffio, periodista y experta en ciencia y medio ambiente en 'El Periódico'; y tercer premio para 'Los secretos del hielo', de Andrés Actis, periodista especializado en clima y medioambiente en 'La Vanguardia'.

En la 'Categoría audiovisual' el primer premio ha sido para 'Moda sin freno: del armario al contenedor', un reportaje de Blanca Escribano, periodista digital en RNE; el segundo premio ha recaido en 'Pescadores catalanes ayudan a repoblar los bosques de coral del Mediterráneo', de la periodista Silvia García, especializada en medioambiente en Antena 3; y el tercer premio ha sido para 'Radio Mujer en Bafatá, más que una radio', espacio presentado por Sandra Camps, directora del programa 'En primera persona' de RNE en Radio 5.

Por último, en labor divulgativa y nuevas narrativas , el primer premio ha sido para 'Una banda sonora submarina para cuidar los arrecifes de coral', reportaje interactivo de Tania Alonso, redactora de la revista 'Estratos' ; el segundo premio para 'La explicación científica de la DANA', uno de los temas tratados en la newsletter 'Te lo dice una científica' por la matemática y doctora en bioestadística Arce Domingo y la médica y doctora en epidemiología ambiental Irene Martínez-Morata; y el tercer premio ha sido para '¿Sabías que usar ivermectina de forma indiscriminada no solo elimina parásitos, sino también a los insectos que mantienen vivo el suelo?', reel publicado por la comunicadora Julia de Miguel en el Instagram de Fundación Global Nature.

Además, en el transcurso del evento se ha entregado una mención especial a la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA), fundada en 1994, y que agrupa a más de 200 profesionales de toda España dedicados a la divulgación rigurosa y objetiva de temas medioambientales. Con esta distinción, recogida por su presidenta María González de la Fuente, se subraya el compromiso de APIA con la excelencia informativa en el ámbito del periodismo ambiental, destacando su labor en la sensibilización ecológica y en el impulso del papel de los medios como agentes clave en la defensa del medioambiente.

En esta edición se han presentado cerca de 200 trabajos periodísticos o divulgativos relacionados con las materias objeto de los premios.