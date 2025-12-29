Ocio de Ibiza entrega a Cáritas una donación de 25.000 euros

IBIZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ocio de Ibiza y Formentera ha entregado un donativo de 25.000 euros a Cáritas Ibiza, según ha informado la ONG en un comunicado.

Esta aportación se enmarca en la campaña navideña de Cáritas 'Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte' y la donación fue aprobada en la última asamblea de la Asociación Ocio de Ibiza y Formentera y se suma a las distintas acciones de responsabilidad social corporativa que estos locales impulsan de forma individual a lo largo del año y que en 2025 alcanzarán los 3,6 millones de euros a través del apoyo a proyectos sociales, culturales, deportivos y medioambientales.

El director de Cáritas, Joan Torres, ha explicado que en la ONG han atendido este año en Ibiza a 3.000 personas y ha explicado que Cáritas ofrece 80 menús diarios a personas sin recursos y, a pesar del esfuerzo realizado por la entidad y el trabajo altruista del voluntariado, las necesidades son cada vez mayores y más difíciles de abarcar con el limitado presupuesto que gestionan.

El director de Cáritas ha señalado que las necesidades que deben atender van más allá de la entrega de productos básicos como alimentos y que la entidad también ofrece acompañamiento completo a personas vulnerables y excluidas, un trabajo que requiere de una atención profesionalizada y un gran esfuerzo económico, unido a programas de empleo, de acogida para personas inmigrantes a fin de facilitar su integración a través de talleres formativos y técnicas de adaptación social, entre otras acciones y servicios destinados a atender a personas con necesidades.

"Esta nueva donación es una muestra del compromiso del sector con una entidad cuya labor es imprescindible. Somos conscientes de que las necesidades son muchas y los recursos siempre insuficientes", ha señalado el presidente de Ocio de Ibiza, Jesús Sainz.

El gerente ha recordado que los locales asociados a Ocio de Ibiza colaboran de manera continuada con entidades sociales, culturales, deportivas y medioambientales de la isla a través de patrocinios, donaciones y la organización de eventos solidarios. En conjunto, estas acciones alcanzarán en 2025 los 3,6 millones de euros, una cifra que la asociación prevé seguir incrementando en los próximos años.

"Somos conscientes de que las subvenciones públicas no siempre son suficientes ni llegan a tiempo para cubrir las necesidades diarias de muchas entidades sociales, cuyos recursos propios también son muy limitados. Por eso, la implicación económica tanto de Ocio de Ibiza como de cada local asociado a título individual resulta fundamental para garantizar la continuidad de proyectos que benefician a cientos de personas", ha explicado Benítez.