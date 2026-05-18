La ONCE dedica un cupón al sello de Correos que celebra la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre discapacidad

El cupón que la ONCE dedica al sello de Correos que conmemora la reforma del artículo 49 de la Constitución. - CERMI / ONCE

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

La ONCE dedicará su cupón del 6 de junio al sello de Correos que conmemora la reforma del artículo 49 de la Constitución sobre las personas con discapacidad, que eliminó el término 'disminuidos' sustituyéndolo por el de 'personas con discapacidad'. Tendrá una tirada de cinco millones de ejemplares, que serán comercializados por más de 20.000 vendedores de la organización

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, ha acudido a la presentación de este cupón y durante su intervención ha reivindicado el papel del activismo en materia de discapacidad como constructor de "valores cívicos" que "ayuda a la mejora colectiva y a una vida en comunidad menos tensa, más cooperativa y decente, extendiendo los derechos sociales, la inclusión y el bienestar entre todas las capas de la población".

En este sentido, Cayo ha atribuido al activismo la consecución de la primera reforma social de la Constitución española y ha considerado que esto sitúa a España "a la vanguardia del constitucionalismo social en discapacidad".

El presidente del CERMI ha aprovechado su intervención para agradecer al presidente de la sociedad estatal Correos, Pedro Saura, y al director general de la ONCE, Ángel Sánchez, que hayan dedicado el sello y el cupón respectivamente a esta modificación constitucional, algo que, según ha afirmado, "ayudará a que el mensaje de inclusión y derechos del nuevo artículo 49 llegue masivamente a la ciudadanía".