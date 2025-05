Pantallas en aulas africanas para mejorar la vida de profesores y alumnos: "Antes no tenía correo electrónico"

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

Educadores africanos han destacado la importancia de la implantación en sus colegios de ProFuturo, el programa de innovación educativa con tecnología impulsado por Fundación Telefónica y la Fundación 'la Caixa'.

Este programa se ha consolidado como el "mayor proyecto educativo español en África", un motor de transformación educativa que solo en 2024 ha formado a 13.934 docentes y beneficiado a 349.141 niños y niñas de dieciséis países africanos en los que opera, incluyendo Angola, Benín, Ghana, Kenia, Ruanda y Nigeria, entre otros.

Con presencia en más de 1.200 centros escolares, ProFuturo lleva la innovación a las aulas más alejadas, superando las barreras de conectividad con soluciones tecnológicas adaptadas al contexto local. Pero más allá de los números, son las historias personales las que dan sentido y valor a este esfuerzo.

Marie Thérèse Mukansonera , jefa de estudios de la escuela EP Yove en Ruanda, recuerda cómo antes de ProFuturo apenas contaban con libros de texto suficientes.

"Ahora podemos utilizar ProFuturo para cargar todos los libros necesarios en el sistema. Nos hemos dado cuenta de que el número de alumnos matriculados ha aumentado gracias a la solución ProFuturo. Todas las escuelas y los niños vienen de las escuelas vecinas sin proyecto para inscribirse en EP Yove", relata con orgullo.

Esa transformación también la ha vivido Jovia Kemirembe, profesora en el colegio Mukose Memorial Bugiri, en Uganda . "Cuando llegó ProFuturo, yo no tenía smartphone, no sabía utilizar uno y no tenía correo electrónico. A través del programa me compré uno, aprendí a usarlo y me creé un correo. ¡Fue maravilloso! Los alumnos estaban muy interesados y venían los días. Me nombraron profesora para impartir todas las clases de ProFuturo", cuenta.

Gracias a la formación con la plataforma LevelUp, la docente Jovia Kemirembe ha adquirido nuevas habilidades y mejorado su forma de enseñar.

En Guinea Ecuatorial, Agustín Emana, director del colegio San Francisco de Asís en Nihan, destaca cómo ProFuturo ha ampliado el horizonte de sus alumnos: "Los alumnos dicen que ProFuturo les ayuda muchísimo a aprender".

"Tienen nuevas tecnologías e imágenes que los libros no ofrecen. Eso les da una mejor visión de tantas materias. Queremos que el programa permanezca aquí y que siga dando los efectos que está dando en nuestros muchachos", añade.

ProFuturo es un programa global. En 2024, ProFuturo ha trabajado en 3.600 escuelas de 30 países de Latinoamérica, El Caribe, África y Asia, con un alcance directo en la formación de 251.000 docentes y 940.000 niños y niñas.

Con alianzas estratégicas junto a organizaciones como UNESCO, ACNUR, World Vision o American Tower, ProFuturo ha implementado recursos como plataformas educativas precargadas que funcionan sin conexión a internet, permitiendo que miles de estudiantes accedan a contenidos interactivos y visuales que potencian sus habilidades y competencias digitales.

El programa parte de una premisa clara: sin docentes capacitados no hay educación de calidad. Por ello, coloca al profesorado en el centro de su modelo de intervención, ofreciendo herramientas digitales, metodologías activas e itinerarios formativos que fortalecen su labor en el aula.

La tecnología permite personalizar el aprendizaje, motivar al estudiante y facilitar el seguimiento en tiempo real, incluso en contextos de especial dificultad.