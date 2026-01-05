El parque zoológico municipal Terra Natura renueva su distintivo SICTED de calidad turística para 2026

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y el director de Terra Natura, Gustavo Martínez, visitan las instalaciones de La Granja de Tommy en Terra Natura, inauguradas en 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parque zoológico municipal Terra Natura ha renovado, un año más, el distintivo SICTED, que lleva obteniendo de forma ininterrumpida desde 2018. Este reconocimiento, que otorga la Secretaría de Estado de Turismo, acredita que cumple con los criterios y estándares del programa en materia de calidad de servicio y mejora continua.

Así, la renovación del distintivo reconoce en esta ocasión el conjunto de mejoras implementadas en el parque zoológico municipal durante los últimos ejercicios, entre 2024 y 2025.

En concreto, en su dimensión zoológica, se han reforzado programas de conservación e investigación en colaboración con universidades, se ha renovado la cartelería educativa y se ha inaugurado la Granja de Tommy, un nuevo espacio de interacción con animales domésticos enanos. También se han ampliado las acciones de responsabilidad social con colectivos en riesgo de exclusión y se ha continuado ofreciendo visitas adaptadas y colaboraciones con instituciones solidarias.

En el área acuática, se ha garantizado el mantenimiento de los más altos estándares de seguridad y limpieza, renovando el certificado europeo SISSWA. Además, la programación estival ha incluido animación, música en directo y actividades familiares muy valoradas por los visitantes. De hecho, esta variada agenda de actividades y propuestas de ocio durante el verano propició un aumento del 22% de visitantes al parque con respecto a 2024 durante la temporada estival, con incrementos tanto en el público nacional como internacional.

En cuanto a restauración, se han introducido nuevos puntos de venta y mejoras en la oferta gastronómica, además de nuevas medidas de sostenibilidad, como el cambio del formato PET 50 a bag-in-box en refrescos. También se ha renovado el mobiliario en varias zonas.

A nivel de mantenimiento, se han realizado mejoras estructurales, tanto en el zoológico como en el acuático, que han incluido la renovación de duchas, suelos antideslizantes, pintura de instalaciones, mejoras en la accesibilidad y nuevos espacios funcionales para el equipo y el público.

Por último, se ha impulsado la formación interna entre la plantilla del parque de ocio municipal, especialmente en formación en liderazgo y aplicación de la IA aplicada a los diferentes departamentos.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado como este distintivo "reconoce de calidad turística que revalida el trabajo y la labor divulgativa y ambiental de Terra Natura".

El zoo municipal participa en 19 proyectos internacionales de conservación y es miembro de pleno derecho de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA) y forma parte del Comité de Especies del Programa Europeo de Especies en Peligro, "un trabajo que nos prestigia como ciudad y contribuye a que Murcia siga siendo un referente a nivel nacional en educación ambiental y protección del medio ambiente", ha valorado Guillén.

Por su parte, el director del parque, Gustavo Martínez, ha enfatizado el valor de tener el distintivo SICTED, "que supone para los visitantes una garantía de profesionalidad y excelencia y para nosotros una motivación para seguir mejorando nuestros servicios".

Este distintivo se otorga a empresas y servicios turísticos. Para el análisis de cada candidatura se tienen en cuenta aspectos como la gestión interna, la sostenibilidad, la accesibilidad, la formación del personal o la experiencia del cliente. En la Región de Murcia, Terra Natura es el único parque de ocio que cuenta con él.