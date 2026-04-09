Personas con discapacidad se forman en Jaén con Inserta Empleo en un curso de técnicas comerciales

Archivo - Uno de los cursos que imparte Inserta Empleo/Archivo - INSERTA EMPLEO - Archivo

JAÉN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Jaén un curso de técnicas comerciales al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa de 75 horas lectivas se imparte hasta el próximo 30 de abril y está dividida en módulos en los que se abordan las potencialidades del vendedor; comunicación y habilidades comerciales; trabajo en equipo; relaciones con el cliente vendedor y técnicas de venta del producto; el producto y la organización de la venta; y prevención de riesgos laborales.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE trabajan para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

En este sentido, Fundación ONCE puso en marcha Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Tiene una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma, si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de Empleo Juvenil y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' y en el programa FSE+ de la Comunidad Autónoma de Canarias, que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.