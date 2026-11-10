El porcentaje de mujeres en España con intención de emprender se duplica en diez años, según un estudio

Informe 'Evolución del emprendimiento de las mujeres en España 2015-2025', de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España junto a GIRA Mujeres - GEM ESPAÑA Y GIRA MUJERES

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La intención de emprender entre las mujeres de 18 a 64 años ha pasado del 5,8% en 2015 al 12,8% en 2025, más del doble en una década, como recoge el informe 'Evolución del emprendimiento de las mujeres en España 2015-2025', presentado este martes en Madrid por Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España junto a GIRA Mujeres.

El informe analiza cómo es hoy el emprendimiento de las mujeres en España, qué proyectos están poniendo en marcha, cuáles son sus principales barreras y cómo ha evolucionado esta realidad durante los últimos diez años. En su análisis distingue entre emprendimiento reciente (negocios de hasta tres años y medio de actividad) y consolidado (de más de tres años y medio).

En el periodo analizado, la proporción de mujeres emprendedoras con negocios de hasta tres años y medio de actividad creció del 5% al 7,2%, mientras que la de aquellas al frente de negocios de mayor antigüedad bajó levemente al 5,9% en 2025 frente al 6,3% registrado en 2015.

Sobre el tipo de emprendedora, el perfil varía según la antigüedad del negocio. Entre las mujeres al frente de proyectos recientes, las menores de 35 años constituyen el grupo más numeroso (38,6%); entre las que lideran negocios consolidados, predominan las mayores de 44 años (53,9%). En ambos grupos, alrededor del 84% de la actividad se desarrolla en entornos urbanos.

Para casi siete de cada diez mujeres la principal motivación para emprender es la necesidad, aunque también se plantean esta opción laboral para crear riqueza y marcar una diferencia en sus entornos. De hecho, el 80,7% de las emprendedoras recientes afirma tener en cuenta el impacto social de su empresa y el 71,4%, su impacto medioambiental.

Las empresas son en su mayoría micropymes: un 54,5% de las emprendedoras recientes desarrolla sus negocios sin empleados, mientras que un 5% de estos han contratado a más de 20 personas. En el caso de las emprendedoras consolidadas, la cifra es similar (52,8 % y 7,2%).

Por tipo de actividad, los servicios a empresas -como consultoría, servicios tecnológicos o márketing, entre otras actividades- representan el 27,3% de los negocios recientes liderados por mujeres, frente al 23,8% de 2015. Entre los negocios consolidados, su peso alcanza el 35,2%, frente al 23,8% de hace una década.

Los nuevos negocios tienen actualmente una mayor presencia internacional, ya que el 29,1% desarrolla actividad en el exterior frente al 19,7% de 2015. Entre los negocios consolidados, la proporción alcanza el 27,9%, frente al 20% de hace diez años.

En el ámbito rural, la tasa de emprendimiento reciente femenino pasa del 5,3% en 2015 al 8,9% en 2025, su nivel más alto de la década. Una evolución que refuerza el potencial de estos proyectos para generar actividad económica y oportunidades también fuera de los grandes núcleos urbanos.

"Las mujeres que emprenden en el medio rural están demostrando que muchos pueblos tienen mucho que ofrecer. Son lugares atractivos para emprender, con necesidades aún sin cubrir que pueden abrir nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, las políticas de apoyo todavía no han terminado de reconocer este potencial", ha destacado María del Mar Fuentes Fuentes, catedrática de la Universidad de Granada y codirectora del informe.

FINANCIACIÓN Y CONCILIACIÓN

Sobre las barreras, el informe señala la financiación como uno de los principales, ya que el 63,5% de las emprendedoras en etapa inicial recurre a sus propios ahorros para poner en marcha el negocio, a lo que se suma que la financiación a través de los ahorros de su familia se sitúa en el 11,8%. La segunda fuente de financiación son las entidades financieras con un 12,2%. El capital medio necesario para iniciar un negocio se sitúa en 45.197 euros.

En conciliación, el estudio recoge que las emprendedoras que han sido madres, con frecuencia, no han podido desvincularse completamente de sus empresas durante la baja maternal, especialmente en los negocios de menor antigüedad.

Según la presidenta ejecutiva del Observatorio del Emprendimiento de España, Ana Fernández Laviada, "el emprendimiento de las mujeres en España ha dado un salto en la última década. Hoy hay más mujeres que quieren emprender y más que lo hacen. Pero poner en marcha un negocio no basta, lo difícil es mantenerlo y hacerlo crecer". "Por eso el foco tiene que ponerse ahora en la consolidación, con más acceso a financiación, más redes y más acompañamiento cuando los proyectos dejan de ser nuevos, que es cuando más lo necesitan", ha reclamado.

Los resultados de este informe se han presentado coincidiendo con el décimo aniversario de GIRA Mujeres, el programa de Coca-Cola dirigido a impulsar el desarrollo profesional y el emprendimiento de las mujeres en España. Desde su puesta en marcha en 2016, más de 23.600 mujeres han formado parte del proyecto, que ha evolucionado para combinar formación con acompañamiento, desarrollo de capacidades, redes y referentes.

"Estos diez años nos han demostrado que no basta con impulsar la creación de nuevos proyectos; también hay que ayudar a que puedan mantenerse, consolidarse y crecer. El talento existe, pero necesita oportunidades, formación y redes de apoyo para desarrollarse. Los resultados del estudio nos permiten entender mejor dónde están hoy las necesidades y seguir evolucionando junto a las mujeres", ha asegurado la directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, Carmen Gómez-Acebo.