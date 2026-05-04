Proyecto LIBERA lanza otra edición de '1m2 contra la basuraleza', con recogida de residuos del 30 de mayo al 7 de junio

El Proyecto LIBERA lanza la décima edición de '1m2 contra la basuraleza', que se celebrará a partir del 30 de mayo. - SEO/BIRDLIFE

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, ha lanzado la décima edición de un '1m2 contra la basuraleza' con dos nuevas campañas con las que se recogerán residuos de entornos naturales entre el 30 de mayo y el 7 de junio y entre el 31 de octubre al 8 de noviembre.

A diferencia de otros años, donde se han organizando distintas convocatorias específicas para ríos, mares, montes o bosques, este año todas las acciones se integran en dos grandes campañas unificadas, abiertas a cualquier tipo de entorno natural. Además, durarán un total de nueve días completos, más que en años anteriores.

Con estos cambios, los organizadores buscan facilitar la participación y medir la diferencia de la 'basuraleza' antes y después de las vacaciones estivales. Asimismo, opinan que la duración ampliada de las campañas permitirá una planificación más flexible y un aumento del número de puntos de recogida que pueden ponerse en marcha.

El Proyecto LIBERA aspira también a fortalecer la toma de datos y la ciencia ciudadana con un mensaje "unificador más fuerte" y un calendario ampliado. De esta manera, invita a que en cada punto de recogida se realicen caracterizaciones de residuos utilizando la 'app' 'Basuraleza', creada por las asociaciones Paisaje Limpio y Vertidos Cero en colaboración con Libera.

Con estos datos, se alimentará el 'Barómetro de la Basuraleza', una base de datos nacional que permite seguir la evolución del problema y orientar mejor las acciones futuras.

"Con esta décima edición de '1m2 contra la basuraleza' damos un paso más para facilitar la implicación de toda la sociedad, ampliando el alcance de la campaña y reforzando la ciencia ciudadana como herramienta clave para conocer mejor el problema y poder prevenirlo de forma más eficaz", ha indicado.

Por su parte, la responsable de comunicación del Proyecto LIBERA en Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha animado a sumarse a la campaña a "todas las personas que quieran cuidar su entorno más cercano, tomar acción y formar parte del cambio".

"Seguimos creciendo como red, pero sabemos que podemos llegar aún más lejos. Todos pueden ser parte de LIBERA, transformando su preocupación por el medioambiente en una acción real, compartiendo los valores y el compromiso por acabar con uno de los retos ambientales más urgentes de nuestro tiempo como es la basuraleza", ha recalcado.