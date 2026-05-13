El Rey anima a las empresas a participar "en modelos de cooperación más sostenibles para un desarrollo inclusivo"

El Rey junto con los galardonados con los Premios Codespa. - CODESPA

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI considera "esencial" el papel del sector empresarial "para avanzar hacia modelos de cooperación más sostenibles e innovadores capaces de movilizar recursos, crear oportunidades y contribuir de manera decisiva al desarrollo inclusivo de la sociedad".

Así se ha manifestado en la entrega de los Premios Codespa en su 40º aniversario, en la que el Rey ha mantenido un encuentro con el patronato de Codespa y con representantes de las empresas socias pertenecientes al Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo.

Durante su intervención, el Rey ha destacado la importancia de generar alianzas, impulsar soluciones sostenibles y medir el impacto real de la acción social. "Las soluciones más valiosas son aquellas que se construyen junto a las comunidades, mediante alianzas y con voluntad de permanencia", ha argumentado Felipe VI.

Al acto ha asistido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, además de más de 200 líderes empresariales, institucionales y del ámbito de la comunicación. En esta edición, los Premios CODESPA han reconocido proyectos y trabajos que demuestran cómo la acción empresarial y el periodismo pueden generar impacto real en contextos de vulnerabilidad.

Así, en la categoría 'Empresa Solidaria', Ferrovial ha sido premiada por su programa 'On the move for Water - Infraestructuras Sociales', una iniciativa que mejora el acceso al agua potable en asentamientos vulnerables de Huaral (Perú), mediante la rehabilitación de infraestructuras y el fortalecimiento de la gestión comunitaria del servicio.

Mientras, Naturgy ha sido reconocida como finalista por su iniciativa 'Día Solidario, energía que educa', que impulsa la educación de infancia y juventud en contextos vulnerables a través de becas y proyectos formativos promovidos por el compromiso solidario de sus empleados.

Además, en 'Negocios Inclusivos' tuTECHÔ ha sido galardonada por su iniciativa 'Inversión de impacto para acabar con el sinhogarismo', una propuesta que combina vivienda asequible y acompañamiento social para personas en situación de exclusión en España; y Paccari (Ecuador) ha sido finalista con 'Cero desechos, cero brechas: hacia un futuro sostenible e inclusivo', un modelo de producción de cacao que integra a pequeños productores bajo criterios de comercio justo y economía circular.

En 'Periodismo para el Desarrollo' se ha galardonado a Chema Caballero por su artículo 'Las electricistas que llevan energía solar a pueblos de Gambia para cambiar la vida de otras mujeres', publicado en El País - Planeta Futuro en septiembre de 2025 y Marisa Vázquez ha sido finalista por su trabajo documental 'Nicolás Castellanos, una vida dedicada a ayudar a los demás', emitido en julio de 2024 en el programa Espacio Abierto de Castilla y León Televisión.

Por otro lado, el Rey ha hecho entrega de un reconocimiento a las empresas que han completado el proceso de medición de Prosper4ALL , la herramienta impulsada por CODESPA desde el Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo para medir cómo las empresas integran y gestionan su impacto social.

Desarrollada con el apoyo de organizaciones como Boston Consulting Group, IESE Business School o IBM, Prosper4ALL evalúa aspectos clave vinculados al empleo, la cadena de valor, la accesibilidad o la relación con las comunidades, ámbitos cada vez más relevantes dentro de las estrategias de sostenibilidad empresarial.

Las empresas reconocidas han sido Grupo Dia, ILUNION, Respol, Iberdrola, Naturgy, Randstad y RocaJunyent, referentes en la integración de la dimensión social dentro de su estrategia empresarial.