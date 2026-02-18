Rodilla recauda más de 20.000 euros para que la Fundación Margarita Salas acerque ciencia y educación a los menores

Rodilla recauda más de 20.000 euros para que la Fundación Margarita Salas acerque la ciencia y la educación a los más pequeños - ENRIQUE ORTEGA

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Rodilla ha recaudado más de 20.000 euros para la Fundación Margarita Salas con el objetivo de acercar la ciencia y la educación STEAM a niños y niñas de toda España, a través del Redondeo Solidario de Worldcoo, como han dado a conocer en un comunicado.

La iniciativa ha contado con la participación de cerca de 130.000 personas, que han contribuido redondeando 15 céntimos al pagar con tarjeta en los locales de Rodilla.

Así, los fondos recaudados se destinarán al programa 'Dinamizadores STEAM', un proyecto educativo impulsado por la Fundación Margarita Salas cuyo objetivo es mejorar la alfabetización científico-tecnológica de menores que residen en pequeñas poblaciones rurales, pertenecen a colectivos desfavorecidos o viven en comunidades vulnerables de entornos urbanos en los que tienen menos contacto con la ciencia.

A través de actividades prácticas y dinámicas, este programa fomenta el pensamiento científico, despierta la curiosidad, impulsa vocaciones tempranas y promueve una mayor conciencia sobre el cuidado del entorno desde una perspectiva científica.

"Esta iniciativa demuestra que pequeñas aportaciones, sumadas, pueden generar un impacto real. Gracias a la implicación de miles de clientes, hoy podemos contribuir a que la ciencia y la educación STEAM lleguen a niños y niñas que, de otro modo, tendrían menos oportunidades" ha destacado la CEO de Grupo Rodilla, María Carceller,durante la entrega del cheque solidario a la Fundación Margarita Salas, celebrada este miércoles en el establecimiento de la Puerta del Sol de Madrid.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Margarita Salas, Lucía Viñuela, ha subrayado la importancia de la colaboración entre empresas, ciudadanía y tercer sector porque "puede generar un impacto transformador real".

"Gracias al compromiso de Rodilla, de Worldcoo y de todas las personas que han aportado su granito de arena con su donación podemos seguir con nuestra labor de acercar la ciencia y la educación STEAM a niños y niñas que viven en entornos donde el acceso a este tipo de oportunidades es más limitado. Creemos firmemente que despertar la curiosidad científica desde edades tempranas es clave para construir una sociedad más justa, crítica e igualitaria, y que programas como Dinamizadores STEAM permiten avanzar hacia ese objetivo con un impacto tangible y duradero", ha defendido.