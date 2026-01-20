Sandoz, Grupo Social ONCE y Fundación ONCE Baja Visión se unen para impulsar el cuidado de la salud visual

Unidad móvil 'Tu mirada nos importa, cuídala' - SANDOZ Y ONCE

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sandoz, junto al Grupo Social ONCE y la Fundación ONCE Baja Visión, han puesto en marcha la campaña itinerante 'Tu mirada nos importa, cuídala', una iniciativa de que busca concienciar sobre la importancia de la salud visual y contribuir a un sistema sanitario más humano, inclusivo y centrado en las personas.

La acción se enmarca en la Alianza Sandoz por la Accesibilidad, un ecosistema de colaboración diseñado para facilitar el acceso a la salud y avanzar hacia un modelo que no deje a nadie atrás. La iniciativa cuenta, además, con el aval científico de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y del Club Español de la Mácula, como han indicado en un comunicado.

La unidad móvil ha iniciado este martes el recorrido con una primera parada en el Hospital la Paz (Madrid). En esta primera parada, la iniciativa cuenta con la colaboración activa del Servicio de Oftalmología del centro, incorporando, entre otros recursos, tecnología de apoyo al diagnóstico como el equipo Doria para reforzar la detección temprana de patologías oculares.

Después, continuará su recorrido por otros centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, como el Hospital Clínico San Carlos y el Hospital Universitario 12 de Octubre, para posteriormente desplazarse a diversas comunidades autónomas.

Esta unidad ofrece un recorrido experiencial y educativo, diseñado como un viaje del paciente a través de tres estaciones, que permite acercar la salud visual a la ciudadanía desde una perspectiva clínica, social y humana.

Durante la visita, los asistentes podrán acceder a información y valoraciones orientativas, siempre en colaboración con los servicios de oftalmología de los hospitales participantes, con el objetivo de reforzar la importancia de la prevención y la detección precoz de las patologías oculares.

Asimismo, el recorrido incluye experiencias inmersivas de realidad mixta que permiten experimentar en primera persona los retos a los que se enfrentan las más de 400.000 personas con baja visión en España, recreando el impacto de distintas patologías visuales en la vida cotidiana y fomentando la empatía y la concienciación social.

"La innovación en salud también consiste en salir a la calle y facilitar el acceso allí donde están todas las personas. Con 'Tu mirada nos importa, cuídala' queremos acercar la prevención, la sensibilización y el cuidado de la salud ocular a la ciudadanía, poniendo en el centro a los pacientes y fomentando un enfoque más humano, accesible e inclusivo del sistema sanitario. Este proyecto refleja nuestro compromiso con no dejar a nadie atrás cuando hablamos de acceso a la salud", ha asegurado en la presentación el director de Acceso al Mercado de Sandoz, Jesús Vidart.

Por su parte, el delegado de la ONCE en la Comunidad de Madrid, Luis Natalio Royo, ha señalado la importancia de apoyar este tipo de iniciativas que inciden directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas. "La colaboración entre distintas entidades supone que los proyectos tengan un efecto multiplicador, llegando a la población que lo necesita", ha argumentado.