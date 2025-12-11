Siete de cada diez españoles ven necesarias las fundaciones corporativas, aunque "les exigen mejoras"

Presentación de la 2ª edición del informe 'La reputación de las fundaciones corporativas'.Elaborado por Villafañe y Asociación Española de Fundaciones, con colaboración de las fundaciones Abertis, Endesa, ONCE y Telefónica, y apoyo de Corporate Excellence - IRENE MEDINA LORENZO

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) y Villafañe han presentado este jueves la segunda edición del informe 'La reputación de las fundaciones corporativas', del que se extrae que, a pesar del bajo grado de conocimiento que tiene el conjunto de la sociedad sobre la función y la labor de las fundaciones corporativas, un 69,2% de ciudadanos "considera que son útiles y necesarias".

Este estudio "pionero" en el sector fundacional, como lo denominan AEF y Villafañe en un comunicado, aporta nuevas perspectivas a cuestiones surgidas en el pasado informe y profundiza en los valores de transparencia, gobernanza, impacto, visibilidad e innovación como atributos clave de para construir la fundación corporativa ideal.

El acto de presentación ha tenido lugar en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid, donde se ha destacado que un 47,2% de los encuestados ha señalado que las fundaciones corporativas deberían tener un mayor grado de transparencia, sobre todo en la gestión de sus finanzas, hacer más visible el impacto de su labor y desvincularse de los intereses comerciales de las empresas con las que comparten nombre.

Durante el evento también se hizo referencia a otros datos destacables en esta segunda edición, como es la diferente valoración reputacional que tienen las fundaciones corporativas entre expertos sectoriales, donde las notas superan los siete puntos sobre diez, frente a la población general, donde solo logran un aprobado (5,56 puntos de media).

"La falta de conocimiento entre la población general explica esta baja valoración y se suma a otros factores destacados como que un tercio de la población no sepa indicar cuál es la función de estas entidades, y una de cada cuatro personas piense que sirven para que las empresas desgraven impuestos", han destacado en la nota de prensa.

El estudio también ha señalado buenas prácticas de fundaciones corporativas que pueden ayudar a otras instituciones a mejorar su reconocimiento.

En el acto participaron los principales responsables de las organizaciones y fundaciones que han apoyado la realización del estudio, como la presidenta de la AEF, Pilar García Ceballos-Zúñiga; la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar; la directora general de la Fundación Endesa, María Malaxechevarría; la directora de la Fundación Abertis, Georgina Flamme; el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño; y el CEO de Corporate Excellence, Ángel Alloza.

Por parte de Villafañe intervinieron el director general de la firma y director de Gestión y Análisis de la Reputación en Roman, Sebastián Cebrián; además de la directora de Consultoría en Villafañe, Lissette Horta; y la consultora de Villafañe, Thays Roque.

TRANSPARENCIA, GOBERNANZA SÓLIDA Y SER ÍNTEGRAS

De este modo, la presidenta de la AEF hizo referencia a la guía corporativa elaborada por la asociación donde se recalca, al igual que en el estudio, que "las fundaciones deben cumplir con los principios de transparencia institucional, alinear su misión con su estructura y su actividad, tener gobernanza sólida y ser íntegras en la gestión económica".

En su intervención, Horta ha sostenido que, según los resultados del informe, "una fundación que quiera trabajar su reputación debe tener un propósito focalizado, no dispersarse en demasiados ámbitos". Por su parte, Alloza ha recordado que "la reputación tiene que ver mucho con las expectativas de tus stakeholders, qué haces para cumplirlas, y también comunicarlo".

En esa misma línea Malaxechevarría, ha asegurado que uno de los grandes retos del sector es "dar a conocer a la sociedad lo que hacemos las fundaciones, tenemos que trabajar más el cómo comunicamos nuestra labor". Y Cebrián ha recalcado que "las fundaciones corporativas no hacen las cosas para contarlas, pero hacen muy buen trabajo y es preciso contarlo".

En referencia a los datos del informe, Flamme ha comentado que la importancia de estudios como el presentado este jueves radican en "contrastar lo que nosotros pensamos con lo que se ve desde fuera" porque "las fundaciones debemos salir de nuestra zona de confort y hacer un poco de análisis autocrítico".

Sobre la labor de las fundaciones, Riaño ha defendido "el papel real que juegan las fundaciones para generar cambios, también en el ámbito regulatorio" donde ha comentado que "no es tanto hacer lobby, sino hacerlo bien".

La directora general de Fundación Telefónica quiso poner el acento en la innovación entendida "como la adecuación de las actividades de la fundación a las necesidades sociales", y en su caso concreto en cómo "a través de la tecnología tenemos la capacidad de abordar retos sociales".

La segunda edición de este informe ha querido reflejar "el compromiso de Villafañe y todos los colaboradores del estudio en impulsar la excelencia en la gestión reputacional en el ámbito fundacional". Del mismo modo pretende "sentar las bases para el desarrollo de herramientas que permitan a las fundaciones corporativas autoevaluar su desempeño en los distintos valores y variables reputacionales detectados, y así determinar las áreas de mejora prioritarias para cada una".