SUPERCUIDADORES presenta a los finalistas de la 11ª edición de sus Premios - SUPERCUIDADORES

Distinguen la excelencia en el cuidado y la responsabilidad social

LOGROÑO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Supercuidadores ha anunciado los nombres de las personas cuidadoras y entidades finalistas de la undécima edición de los Premios Supercuidadores, seleccionadas entre 157 candidaturas. El acto de entrega de premios se celebrará el 31 de octubre, a las 12,00 horas, en el Auditorio Rafael del Pino (Madrid), y será retransmitido en streaming a través de la página web de Supercuidadores.

Las inscripciones para asistir presencialmente al evento ya están abiertas, ofreciendo a los interesados la oportunidad de formar parte de uno de los encuentros más relevantes del sector sociosanitario en nuestro país.

En esta edición, seis cuidadores familiares y profesionales, junto con 26 empresas, asociaciones, medios de comunicación e instituciones públicas, serán reconocidos por su destacada labor en el cuidado y apoyo a personas mayores, dependientes o con discapacidad.

Además, el jurado premiará a aquellas entidades que impulsan la conciliación laboral y familiar, así como acciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) dirigidas a mejorar el bienestar y la inclusión social.

El jurado, integrado por expertos del ámbito sociosanitario, ha valorado las candidaturas atendiendo a criterios de impacto social, innovación, sostenibilidad y contribución al desarrollo de los cuidados.

De los finalistas seleccionados en once categorías, se darán a conocer los ganadores y accésits durante el acto del 31 de octubre.

FINALISTAS

Los seis relatos seleccionados -auténticos testimonios de entrega, superación y amor por el cuidado- han sido presentados por (orden alfabético): Lorena Aguirre Giraldo, Marian Vaya García, Mercedes Gómez Diezma, Miriam Sémper Hernández, Neftalí Bravo Saludes y Sara Filipa Pereira da Fonseca.

En el ámbito organizativo se han seleccionado propuestas de entidades y compañías que destacan por su compromiso con la atención, la inclusión y la dignificación del cuidado.

Las candidaturas finalistas (por orden alfabético) son: Aim Inver Financial, AMAVIR, Antonio Corripio, Banco Santander-ILUNION, AYENDO, Diario ABC, DomusVi, Federación Española de Familias de Cáncer Infantil (FEFCI), Fundación Catalunya La Pedrera, Fundación Harena, Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta España, Fundación José Matía Calvo y Fundación Instituto Gerontológico Matía, Fundación Personas, FAISEM, Generali, Grupo SIFU, ILUNION correduría de seguros y SANITAS, Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Laboratorios Quinton, Mensajeros de la Paz-Mensajerosad, Nos Hacemos Mayores, Palabras Mayores (producido por el Grupo Senda), Sandoz Iberia, Seguros RGA, Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD) y la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha.

MENCIONES DE HONOR

Además de los premiados en cada categoría, el jurado ha decidido otorgar tres Menciones de Honor por su contribución ejemplar en el ámbito de los cuidados y la atención a personas vulnerables:

En la categoría de Tercer Sector Local, a la Fundación ASTIER por su innovador modelo de hogares personalizados para mujeres con discapacidad intelectual y su apuesta por la autodeterminación, la inclusión y el arraigo comunitario.

En la categoría de Tercer Sector Nacional, a la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), por su liderazgo en el envejecimiento activo y la defensa de los derechos de las personas mayores en el ámbito nacional e internacional, y a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), por su programa formativo online, gratuito y certificado, que ha formado a casi 100.000 cuidadores durante una década, mejorando la calidad del cuidado.

RELEVANCIA DE LA EDICIÓN

El consejero delegado de Supercuidadores y presidente del jurado, Aurelio López-Barajas de la Puerta, ha destacado la relevancia de esta edición: "La calidad y diversidad de las candidaturas de este año reflejan un compromiso cada vez mayor de la sociedad con el cuidado y la dignificación de las personas más vulnerables".

"Desde Supercuidadores seguiremos trabajando para reconocer y apoyar tanto a los cuidadores como a las entidades que impulsan la profesionalización del sector. Nuestro propósito es claro: mejorar la calidad de vida de quienes cuidan y de quienes son cuidados".