Una guía para impulsar un turismo "accesible" e "inclusivo"

Archivo - Una persona en silla de ruedas, a 16 de julio de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

UN Tourism, UNE y Fundación ONCE han lanzado una guía dirigida a turoperadores, agencias y agentes de viajes con el fin de impulsar un turismo "accesible" e "inclusivo".

La Guía, que lleva por lema 'Cómo aplicar la Norma ISO 21902', proporciona un conjunto de recomendaciones para identificar y eliminar barreras, mejorar la atención al cliente con discapacidad y ofrecer productos turísticos adaptados desde el diseño.

Entre las acciones clave, destaca la formación obligatoria del personal, la verificación técnica de accesibilidad, la publicación de información detallada y en formatos accesibles, y la colaboración con expertos certificados en accesibilidad.

"El turismo equivale a desarrollo económico, un progreso que además ha de ser inclusivo y tener en cuenta a todas las personas. Al incluir la accesibilidad y el diseño universal desde el principio, la inversión es mínima. Apostando por la igualdad, las empresas turísticas se vuelven más sostenibles, llegan a nuevos públicos y emplean a personas con diversidad funcional, generando oportunidades de negocio y la diferenciación", subraya la guía.

El documento plantea 11 ámbitos de actuación. En primer lugar, aboga por analizar los niveles de accesibilidad de la oferta y la demanda de experiencias turísticas accesibles, así como de asegurarse de que se diagnostica la accesibilidad de todos los eslabones de la cadena de valor antes de ofrecer cualquier producto accesible.

Asimismo, recomienda ayudar a los agentes de viajes y a los proveedores de servicios a aprovechar al máximo las oportunidades económicas que conlleva la accesibilidad y mejorar la capacitación práctica de los profesionales del sector con la ayuda de formadores especializados en accesibilidad.

CONDICIONES DE "AUTONOMÍA, COMODIDAD Y SEGURIDAD"

Por otro lado, apuesta por integrar una amplia gama de servicios accesibles dentro de las ofertas convencionales, diseñadas por turoperadores y proveedores de la industria turística y por crear condiciones de "autonomía, comodidad y seguridad", durante todo el viaje.

Además, aboga por organizar y promocionar recursos turísticos listos para su comercialización según categorías, destinos y experiencias, así como por facilitar que tanto el personal como los clientes tengan una visión completa de la oferta comercial.

Entre otras acciones, recomienda diseñar productos, paquetes e itinerarios turísticos que se ajusten a las necesidades de clientes con diversas características, discapacidades y edades. En este sentido, pide "entender que cada cliente con discapacidad o requisitos de accesibilidad tiene intereses individuales y especícos".

También establece criterios para asegurar la accesibilidad tanto en espacios físicos como en plataformas digitales, incluyendo sitios web, sistemas de reserva y canales de atención al cliente.

"La formación en accesibilidad, junto con los criterios y estándares adecuados, son esenciales para comprender las necesidades de cada cliente, recopilar y transmitir información crucial, y prever servicios complementarios que satisfagan los requisitos de accesibilidad de los clientes", recalca la guía.