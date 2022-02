Trabajadores de Fundación ONCE e ILUNION apoyan a tres entidades sociales a través del redondeo de sus nóminas

Trabajadores de Fundación ONCE e ILUNION participan por quinto año consecutivo en el programa de nómina solidaria 'Gracias a TI' - FUNDACIÓN ONCE E ILUNION

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Fundación ONCE e ILUNION han participado por quinto año consecutivo en el programa de nómina solidaria 'Gracias a TI', iniciativa que apoyará la actividad de tres entidades sociales elegidas por los propios empleados: Asociación Mamás en Acción, Hogar SI-Fundación RAIS e Institut de Recerca VHIR, de la Fundación de Investigación Vall d'Hebron.

Representantes de las tres entidades se han dado cita en un acto celebrado en Madrid y vía online que sirvió de clausura de la quinta edición de esta iniciativa, en la que en 2021 participaron 888 empleados de Fundación ONCE --y sus entidades asociadas--, así como de varias de las empresas de ILUNION.

Las aportaciones solidarias de todos ellos han sumado un total de 29.571 euros, una cifra que también han aportado las empresas al programa, que han doblado así la cifra alcanzada hasta sumar los 59.142 euros.

El acto de entrega de los cheques solidarios contó con la presencia del vicepresidente primero del Grupo Social ONCE, Alberto Durán; del consejero delegado de ILUNION, Alejandro Oñoro; del director de RSC y Relaciones Institucionales de Fundación ONCE, Fernando Riaño, y del director general adjunto de Organización, Talento e Innovación y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Jorge Íniguez.

Además, intervinieron las trabajadoras promotoras de los tres proyectos seleccionados por sus compañeros y a los que se destinará el dinero recaudado con el programa 'Gracias a ti'.

En nombre de las entidades seleccionadas, acudieron al acto la doctora Maia Brik, responsable del Institut de Recerca VHIR, de la Fundación de Investigación Vall d'Hebron; la subdirectora general de Hogar SI (Fundación RAIS), Maribel Ramos, y la responsable de la entidad Mamás en Acción en Madrid, María López.

'Gracias a ti' es un programa que surgió de la inquietud de los trabajadores de Fundación ONCE y de ILUNION por colaborar con organizaciones sociales que no trabajan estrictamente en el campo de la discapacidad. La iniciativa se concretó en la posibilidad de financiar un proyecto social elegido por los propios empleados mediante el redondeo voluntario de nómina.