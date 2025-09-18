Turrones Picó convoca un concurso para que escolares escriban una carta sobre su sueño no material para Navidad - TURRONES PICÓ

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de Jijona Turrones Picó ha convocado un concurso nacional de redacción para invitar a los alumnos de 1º a 6º de Primaria de toda España a escribir una carta en la que expliquen cuál es su sueño no material, por qué lo desean tanto y cómo creen que les haría sentir vivirlo.

Entre todas las cartas que se presenten al concurso 'Todo es posible en Navidad', se seleccionará un único deseo para hacerlo realidad y grabar un vídeo para compartir con la población esa ilusión tan especial. Además, el colegio de la carta ganadora recibirá 2.000 euros en material escolar para invertir en mejoras y necesidades del centro, ha informado la compañía en un comunicado.

La responsable de Calidad de Turrones Picó, Ana Picó, ha afirmado que el objetivo de la iniciativa es "mostrar a los más pequeños que los sueños más valiosos no son materiales". "Queremos que aprendan a expresar sus ilusiones, a compartirlas y a descubrir que, con esfuerzo e imaginación, todo es posible en Navidad", ha señalado.

Además, ha indicado que este año se plantea a la comunidad escolar "un reto para hacer un ejercicio de reflexión, estimular su creatividad y seguir contribuyendo a educar en valores a través del entretenimiento".

NAVIDAD MÁS ALLÁ DE LOS REGALOS

La idea del certamen viene de la mano de la agencia de publicidad Siberia cuyo director creativo ejecutivo, Rafa Pomares, ha destacado que "la magia del concurso está en comprobar cómo los niños y niñas imaginan la Navidad más allá de los regalos".

"Desde ver la nieve por primera vez a cocinar con su chef preferido Rafa Pomares ha señalado que desde la organización "estamos seguros de que los participantes nos van a volver a sorprender con ideas llenas de talento, emoción y creatividad", ha destacado.

Los sueños no materiales que podrían plantearse abarcan desde ver la nieve por primera vez a que los abuelos vivan la Navidad junto a sus nietos, hacer un postre con su chef preferido, cantar un villancico en la plaza del pueblo junto a los amigos o acciones de carácter solidario.

Este certamen forma parte de la trayectoria educativa y social de Turrones Picó que lleva cinco años impulsando concursos creativos llenos de valores.

En años anteriores se ha puesto el foco en el medio ambiente, en la importancia de proteger a las abejas o en el valor de acompañar a los más mayores que han movilizado a más de 400 colegios y 85.000 alumnos y alumnas de toda España.

Así, campañas como 'Navidades sin turrón', 'Trátame bien', 'Portaos bien' o 'Planazos con mi abu' han dado paso a 'Todo es posible en Navidad' para que los escolares se atrevan a soñar en grande, porque soñar puede tener premio y se hará realidad.

CÓMO PARTICIPAR

El concurso es totalmente gratuito y está dirigido a todos los centros educativos de España públicos, privados o concertados. Los colegios interesados deberán inscribirse en la web 'www.turronespico.com/todoesposibleennavidad' y animar a su alumnado a redactar las cartas. Cada colegio mandará, antes del 4 de noviembre, todas las cartas participantes y una selección con los mejores trabajos al correo electrónico 'participa@turronpico.com'.

Un jurado integrado por miembros de Turrones Picó, Siberia y profesionales del ámbito literario será el encargado de valorar la originalidad, la carta más alineada con el espíritu navideño, la más emocionante e ilusionante y que sea viable llevarla a cabo.

Además, el niño o niña que gane podrá participar en el vídeo que se grabe para compartir cómo se hace realidad esa ilusión tan especial.