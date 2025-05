La UCAM impulsa el proyecto Shejiná para la reinserción de jóvenes con adicciones

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Shejiná, una asociación que, desde su fundación en 2023, ofrece apoyo a chicos en situación de vulnerabilidad por causas como adicciones, ansiedad, depresión o conflictos familiares, va a generar alianzas con la UCAM y otras entidades y particulares para ampliar sus servicios y el número de beneficiados, según han informado fuentes de la universidad en una nota de prensa.

Para esto, más de 15 organizaciones del Tercer Sector y 20 representantes de grandes empresas, así como una amplia representación de la Asociación Shejina, del Área de Relaciones Institucionales de la UCAM y de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad, se han dado cita en el Campus de Los Jerónimos para conocer el trabajo que desarrolla esta entidad y generar alianzas con la universidad, administraciones públicas, empresas, organizaciones del tercer sector y voluntarios sociales, para la promoción, prevención y tratamiento de la salud mental de jóvenes.

En el acto de presentación han participado el presidente de Shejiná, José Bosch ; el sacerdote Pedro Najas, impulsor de este proyecto; el director de Relaciones Institucionales de la UCAM y colaborador con esta asociación, José Luis Mendoza; el director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad Católica, Víctor Meseguer, y el decano de la Facultad de Economía, Gonzalo Wandosell, quienes han mostrado su "emoción por este proyecto que tanto bien está haciendo a jóvenes de toda España que han sufrido las consecuencias de las adiciones".

Uno de los chicos acogido por Shejiná ha dado su testimonio, explicando que tuvo que abandonar a su familia por culpa de su adicción a las drogas, lo que le provocó graves problemas de conducta y un intento de suicidio. "Fue en ese momento cuando el Señor tocó el corazón de mi madre, se puso de nuevo en contacto conmigo y me facilitó que conociera la Asociación Shejiná, en donde he curado mis heridas y he reconstruido mi vida", ha explicado.

Belén Ayuso, cantante, compositora, bailarina y actriz española se ha encargado de ponerle voz, música y mucha alma al evento.

Shejiná, cuyo nombre evoca la presencia de Dios en medio del sufrimiento, está inspirado en una experiencia vivida por el sacerdote Pedro Najas en Latinoamérica, donde fue testigo de cómo una vida comunitaria y ordenada podía sanar heridas profundas, tal y como se ha demostrado en las vidas de los más de 170 jóvenes ya acogidos, han apuntado.

Entre sus vías de financiación se encuentran las aportaciones voluntarias de familias, donaciones de particulares y empresas, así como actividades de recaudación de fondos.

Una iniciativa que ha sido posible gracias a las empresas del Club de Sostenibilidad de la Cátedra Internacional de RSC, la Asociación GINSO y la Federación Regional de Empresarios del Metal de la Región de Murcia.