Vincci Hoteles lanza su plan de voluntariado corporativo para generar impacto positivo local

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vincci Hoteles refuerza su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con la presentación oficial de su Programa de Acción Social y Voluntariado, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Voluntariado (5 de diciembre).

La iniciativa busca canalizar la vocación de impacto positivo de la cadena hotelera a nivel local, mediante la implicación de su personal en actividades de carácter social y medioambiental.

El Plan de Voluntariado se articula en un calendario anual de actividades y está dirigido a todo el personal, tanto de la central como de los hoteles, fomentando valores como la empatía, el trabajo en equipo y el compromiso con la comunidad.

En palabras del director de Calidad y Sostenibilidad, César Pérez, "creemos que una empresa responsable no se mide solo por lo que ofrece a sus clientes, sino también por lo que aporta a la sociedad. Nuestro Plan de Voluntariado es una forma tangible de canalizar esa vocación de impacto positivo".

La cadena ya ha puesto en marcha diversas acciones. Recientemente, se llevó a cabo una jornada intergeneracional en el hotel Vincci Vía 66 en colaboración con la Fundación Amigos de los Mayores. Asimismo, empleados de la cadena participaron en un taller con la Fundación Prodis, donde trabajaron en la elaboración de cuadernos artesanales junto a jóvenes con discapacidad intelectual, promoviendo el aprendizaje mutuo y la creación de vínculos.

A lo largo del año, Vincci Hoteles ha impulsado acciones solidarias de forma constante con entidades como la Fundación Ronald McDonald, Fundación Altius, Fundación ABRACADABRA, Fundación COMTAL o Fundación Adopta un Abuelo. La empresa prevé incluso incrementar la colaboración con proyectos de impacto social local durante 2026.

Además de su impacto social directo, el programa persigue promover el desarrollo personal y profesional del equipo humano de Vincci, ofreciendo a los empleados la oportunidad de fortalecer habilidades clave como el liderazgo, la escucha activa y la cooperación en contextos solidarios.

El Plan de Voluntariado se suma al acuerdo de larga data que Vincci Hoteles mantiene con Aldeas Infantiles SOS y refuerza la sostenibilidad como parte esencial de su identidad corporativa.