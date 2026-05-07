El 87% de la ropa usada en España acaba en un vertedero, según un informe

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MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 19 kilos de residuo textil se generan en España por persona al año, lo que equivale aproximadamente a unas 60 prendas. Sin embargo, la mayor parte de estos residuos no se gestiona adecuadamente ya que el 87% acaba en vertedero y solo un 13% se recoge de forma separada.

Estas son algunas de las conclusiones de la tercera edición del informe 'Situación actual del sector de la recogida y tratamiento de ropa usada en España', presentado este jueves por Moda re-, el proyecto eco-social impulsado por Cáritas. Se trata de un análisis integral que ofrece, por primera vez, una visión completa del sistema de recogida, tratamiento y reutilización del textil en España.

El estudio añade que, en 2024, la recogida selectiva de residuos textiles posconsumo alcanzó las 118.951,8 toneladas, equivalentes a 2,45 kilos por habitante, lo que supone un incremento del 18,7% respecto a 2021. A pesar de este crecimiento, la tasa de recogida selectiva apenas llega al 12,9% del total generado.

Dentro del sistema, Moda re- afirma que se consolida como el principal operador estatal, al concentrar el 42% de la recogida total, seguido por AERESS (19%) y Humana (16%). "El gran reto no es solo cuánto consumimos, sino qué hacemos con la ropa cuando deja de usarse. Hoy, la mayoría sigue fuera del circuito circular", ha explicado el responsable de Sostenibilidad de Moda re-, Alberto Egido.

Además, aunque los datos recogidos por el informe de Moda re- confirman que la accesibilidad de la población a contenedores de textil ha mejorado paulatinamente, denuncia que el sistema no es aún suficiente para recoger todo el residuo textil que se genera en España.

En este sentido, precisa que, el año 2024, España sumó una red de casi 30.000 contenedores de recogida textil, un 38% más que en 2021. De ellos, más de 8.900 forman parte de la red de Moda re-, distribuidos en más de 1.800 municipios lo que significa que, actualmente, dos de cada tres personas en España tienen un contenedor de Moda re- en su municipio.

Moda re- ha venido elaborando desde 2021 una serie de estudios que permiten observar la evolución real de la recogida y el tratamiento del residuo textil posconsumo. Esta tercera edición, que incorpora los datos de 2024, se enmarca con la entrada en vigor de nuevas obligaciones legales y el retraso legislativo en la implantación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que obliga a las empresas de moda a hacerse cargo de los residuos que generan.

"Estamos ante un punto de inflexión para el sector y los datos muestran claramente que necesitamos acelerar la transición hacia un modelo textil verdaderamente circular", ha asegurado por su parte la directora general de Moda re-, Noema Paniagua.

CERCA DEL 60% DE LA POBLACIÓN COMPRA ROPA DE SEGUNDA MANO

En España, cerca del 60% de la población ya compra ropa de segunda mano, lo que refleja un cambio progresivo en los hábitos de consumo, según los autores del estudio, que inciden en que comprar prendas reutilizadas no solo evita que toneladas de ropa acaben en vertedero, sino que también contribuyen a la generación de empleo social y a la construcción de un modelo más sostenible.

En este sentido, en 2024, las tiendas de segunda mano vinculadas a entidades de economía social alcanzaron los 346 establecimientos, frente a los 246 registrados en 2021. De ellas, más del 42% pertenece a la red de Cáritas / Moda re-, que suma actualmente 191 puntos de venta, por lo que más del 40% de la población dispone de una tienda Moda re- cercana.

No obstante, esta evolución convive con una realidad contradictoria: el 45% de la población reconoce seguir comprando 'fast fashion', lo que evidencia que el cambio hacia un modelo de consumo plenamente sostenible sigue siendo un reto, según el informe, que asevera que los datos sitúan a la economía social como un pilar clave en la gestión del residuo textil en España.

En este sentido, subrayan que las Empresas de Inserción y los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (CEEIS) además de ser entidades sin ánimo de lucro gestionan residuos pero también generan empleo, inclusión y valor en el territorio. En la actualidad, las entidades sociales gestionan más del 60% del residuo textil en España y generan más del 90% del empleo del sector, con más de 3.700 puestos de trabajo, de los cuales más de 1.600 pertenecen a la red de Moda re-.

RETOS

A pesar de los avances, el informe apostilla que el sector del residuo textil en España se encuentra en "un momento decisivo". Al respecto, entre otras cuestiones, aboga por consolidar un modelo verdaderamente circular, lo que exige afrontar retos como mejorar la trazabilidad, aumentar la capacidad de reciclaje y garantizar la viabilidad económica del sistema en un contexto cada vez más complejo.

El estudio, elaborado con datos de todo el sector, defiende que es imprescindible contar con financiación suficiente y con el compromiso activo de los municipios, responsables de garantizar su correcta implantación, para proteger este modelo y sostener a quienes lo hacen posible pues "sin una financiación adecuada y una contratación pública efectiva, ese impacto está en riesgo".

"La propia normativa ya señala el camino: reservar parte del servicio a la economía social permite asegurar resultados tanto ambientales como sociales. Y mientras se completa el desarrollo del sistema de responsabilidad de los productores, resulta aún más urgente que las administraciones locales activen mecanismos de contratación y financiación que eviten trasladar al sector una carga económica creciente sin un marco estable de compensación", concluyen desde Moda re-.