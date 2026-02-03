La Escuela del Mármol de Fines (Almería) inicia su programación 2026-2027 con un itinerario de operario de fábrica

Operario durante una práctica formativa en la Escuela del Mármol de Fines (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta en Almería y director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Amós García Hueso, ha informado del inicio de la nueva programación 2026-2027 de la Escuela del Mármol de Fines, centro formativo adscrito al SAE, que arrancará con un itinerario de 'Operario de fábrica'.

Esta formación, cuyo plazo de solicitud permanece abierto hasta el 20 de febrero, cuenta con 15 plazas disponibles para personas desempleadas e incluye contenidos de manejo de cargas, prevención de riesgos laborales y competencias para la búsqueda de empleo.

La nueva programación de la Escuela del Mármol está compuesta por tres itinerarios formativos que suman 1.066 horas lectivas, dirigidos a un total de 45 personas desempleadas, en las especialidades de manejo de carretillas, puentes-grúa y polipastos, programación y manejo de maquinaria de control numérico y operario de fábrica, según ha detallado la Junta en una nota.

El delegado de Empleo ha recordado que para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta las aportaciones realizadas por agentes "clave" del sector y de la Comarca del Almanzora. Para ello, se realizó una jornada participativa en noviembre de 2025 en la que se pusieron en común necesidades y propuestas.

En ese encuentro se abordaron iniciativas "para enriquecer la oferta formativa de la Escuela del Mármol, de manera que responda a las necesidades de las empresas y contribuya a impulsar su productividad, al tiempo que mejore la empleabilidad de las personas desempleadas mediante su cualificación".

Además, García Hueso ha anunciado "la incorporación de formación novedosa para que el alumnado tenga una alta y completa preparación en escaneado e impresión 3D, una tecnología cada vez más usada por las empresas".

"También contaremos con una nueva herramienta didáctica: simuladores de conducción y manejo de maquinaria pesada de almacén y cantera, para que el alumnado aprenda con estos dispositivos de una manera segura y con menos costes", ha añadido el delegado.

La programación 2025-2026 de la Escuela del Mármol ha finalizado prácticamente su ejecución y actualmente se ha impartido una acción formativa de 'Habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional', con 15 alumnos y alumnas.

Han concluido tres itinerarios formativos de 'Operario de fábrica', 'Elaboración de piedra natural' y 'Programación y manejo de maquinaria de control numérico', y quedan pendientes de desarrollo los cursos de 'Perforación y corte de piedra natural' y 'Operador de maquinaria pesada'.

El delegado de Empleo ha destacado "la importante colaboración" de las empresas de la industria de la piedra en la formación del alumnado de la escuela, tanto en la modalidad de Formación Dual como en las prácticas.

Asimismo, ha resaltado "el nuevo modelo de Formación Profesional para el Empleo que está impulsando el Gobierno andaluz, más flexible, innovador y eficaz tanto en términos de reducción del desempleo como en la mejora de la competitividad de las empresas".

ITINERARIO DE 'OPERARIO DE FÁBRICA'

El itinerario formativo de 'Operario de fábrica' consta de 396 horas lectivas, que se impartirán del 7 de abril al 28 de julio de este año, e incluye, al tratarse de la modalidad de Formación Dual, formación en el centro y 100 horas de estancias en empresas.

Además, incluye dos programas formativos, de 20 y 36 horas, respectivamente, de prevención de riesgos laborales en operaciones auxiliares en plantas de piedra natural y de competencias personales para el empleo.

Para solicitar este itinerario es necesario figurar como demandante de empleo no ocupado inscrito en el SAE. Al corresponder al nivel uno de certificados profesionales, no se exige titulación académica previa.

La solicitud, que podrá presentarse hasta el 20 de febrero, se puede formalizar de manera telemática en: 'https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoauton...'. También se admite su presentación presencial en la Escuela del Mármol de Fines.

El alumnado podrá optar a las becas y ayudas previstas para las personas desempleadas participantes en acciones formativas de FP para el Empleo en concepto de transporte, manutención, alojamiento y conciliación con el cuidado de hijos menores de seis años o familiares dependientes.

Asimismo, se contemplan becas de asistencia para personas con discapacidad y para determinados colectivos en situación de desempleo que establezca el SAE y que requieran una actuación diferenciada para facilitar su cualificación o recualificación y posibilitar su participación en programas específicos.

Las personas interesadas en conocer la programación de la Escuela del Mármol y solicitar su participación en sus acciones formativas pueden recabar información a través del correo 'escueladelmarmol.al.sae@juntadeandalucia.es', del teléfono 950 034 916 o en cualquier oficina del SAE.

También pueden consultar información en la web del SAE, 'https://lajunta.es/5h0cg', y en la Oficina Virtual de la FPE, 'https://www.juntadeandalucia.es/empleoformacionytrabajoauton... '.