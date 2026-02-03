La Junta anima a Hortyfruta a denunciar fincas abandonadas para frenar la propagación de la plaga del trips en Almería

Reunión entre miembros de la Junta de Andalucía y Hortyfruta para analizar el avance del trips. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha animado este martes a los socios de la Interprofesional andaluza de Frutas y Hortalizas (Hortyfruta) a denunciar a través de su canal la existencia de fincas abandonadas que pudieran favorecer la propagación de plaga del trips --'Thrips parvispinus-- en el campo almeriense, que se ve afectado especialmente durante esta campaña por esta "plaga emergente de alto impacto en la horticultura protegida".

El secretario general de Agricultura, de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Manuel Gómez, ha valorado la actuación de los agricultores en sus terrenos aunque ha abogado por "incidir especialmente en las parcelas abandonadas".

Así lo ha trasladado en una nota durante un encuentro con la Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía (Hortyfruta) al que ha asistido el delegado territorial de Agricultura de Almería, Antonio Mena, en el marco de las reuniones que se celebran esta campaña para el control de un virus que afecta especialmente a las plantaciones de pimiento en invernadero.

Desde la Administración andaluza se ha recordado a Hortyfruta que existe un canal de denuncias de fincas abandonadas establecido "desde hace años" para que los socios de la Interprofesional puedan trasladar "la máxima información" cuando se detecte una situación que pudiera favorecer la propagación de plagas, ya que de este modo se podrá actuar "con la mayor celeridad posible".

En esta línea, Gómez ha indicado que durante 2025 la Junta realizó más de 900 controles y se iniciaron 182 expedientes sancionadores "en materia de compromiso verde y limpieza del campo".

También ha señalado el secretario general de Agricultura que la Consejería invirtió el pasado año un millón y medio de euros en limpieza de cauces, destacando que, en todas las obras de restauración, con una inversión que en los últimos años ha superado los 40 millones de euros, se han desarrollado las obras de limpieza completas correspondientes con anterioridad a la realización del resto de trabajos.

PLAN PARA CULTIVOS DE PRIMAVERA

Asimismo, a solicitud del propio sector, la Consejería elabora ya un Plan Específico de Control de Cultivos de Primavera-Verano con objeto de verificar el correcto estado de las explotaciones desde el punto de vista de la sanidad vegetal.

El plan hará especial incidencia en parcelas abandonadas con el objetivo de que estos cultivos "no se conviertan en foco de contagio del 'parvispinus' y otras plagas para el resto de los agricultores".

Todos los participantes en el encuentro han manifestado su acuerdo con que el protocolo de arranque de cultivos elaborado por la mesa de expertos de sanidad vegetal, que ya se encuentra publicado en la Red de Alerta e Información Fitosanitaria, se establezca como "obligatorio", con las condiciones técnicas que se consideren más eficaces.

Además, se sigue trabajando en el seno de la Mesa de Expertos en la definición del control biológico en los cultivos de primavera-verano, un control esencial para garantizar la sanidad de los cultivos.