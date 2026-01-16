La Junta asume la rehabilitación de la Casa de los Manchón en Vélez Rubio (Almería) para su uso judicial

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, durante una visita institucional al municipio. - JUNTA DE ANDALUCÍA

VÉLEZ RUBIO (ALMERÍA), 17 (EUROPA PRESS)

La Junta asumirá la rehabilitación de la Casa de los Manchón, un palacio modernista de principios del siglo XX en pleno centro histórico, para dotar a Vélez-Rubio de una nueva sede judicial más amplia, moderna y adaptada a las necesidades del siglo XXI y "al mismo tiempo contribuir a conservar el patrimonio municipal", con una inversión de más de 1,6 millones de euros.

Así lo ha anunciado esta semana el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, durante una visita institucional al municipio almeriense donde se ha reunido con el alcalde, Miguel Martínez-Carlón. El Ayuntamiento ya encargó la redacción del proyecto, que incluye nuevos servicios como una Sala Gesell o espacios para la mediación, y ha aprobado en Pleno la cesión del inmueble a la Consejería.

El partido judicial de Vélez Rubio presta servicio a unos 11.200 habitantes de la comarca de Los Vélez, ya que engloba también a Chirivel, María y Vélez-Blanco. Actualmente, las instalaciones judiciales ocupan las plantas baja y primera de un edificio residencial en la calle Carrera del Mercado en régimen de alquiler.

La nueva sede judicial se ubicará en la Casa Palacio de los Manchón, un edificio de propiedad municipal situado entre las calles Abadía y Puertas de Lorca con casi 700 metros cuadrados de superficie útil. Construido en 1910, está catalogado como BIC por sus frescos en paredes y techos y elementos arquitectónicos de gran valor patrimonial que "sin el apoyo de las administraciones públicas probablemente no se podría conservar".

La Consejería reformará la Casa de los Manchón, aunque inicialmente solo será necesario ocupar la primera planta, cuya superficie asciende a 266 m2, para ubicar el Tribunal de Instancia, incluyendo un juzgado de guardia, las dependencias de la Fiscalía, el Registro Civil, la clínica médico-forense y una sala de vistas concebida también para celebrar bodas.

Nieto ha detallado que solo con la primera planta se amplía el espacio actual para ofrecer a los vecinos del partido judicial nuevos equipamientos como una sala de reuniones o usos múltiples, una sala Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas a víctimas vulnerables, dependencias para los colegios profesionales y espacios destinados a servicios de mediación.

El Proyecto Básico y de Ejecución fue encargado por el Ayuntamiento y diseñado por la UTE de los estudios de arquitectura Daniel Molina y Fernando Vallejo garantiza una intervención para adecuarlo a su nuevo uso respetando su carácter patrimonial, minimizando las afecciones estructurales y compatible con el Plan Especial de Protección del Centro Histórico de Vélez Rubio.

El consejero ha agradecido al alcalde "el esfuerzo de realizar el proyecto y poner a disposición de la Consejería el edificio". Nieto ha destacado que los Presupuestos de la Junta para 2026 incluyen un Plan de Refuerzo de Inversiones que aporta 15 millones de euros extra al Plan de Infraestructuras Judiciales, entre cuyos proyectos se encuentra la nueva sede judicial de Vélez Rubio. Una actuación con "valor simbólico", al representar el compromiso con los pequeños municipios del interior.

En este sentido, ha recordado la puesta en marcha de la primera Estrategia frente al Desafío Demográfico de Andalucía, que persigue garantizar que estos municipios cuenten con los mismos servicios que las capitales, incluida la Justicia, porque "la cercanía es parte de la calidad de este servicio".

Así, el consejero ha defendido que el Plan de Infraestructuras Judiciales no se centra solo en las Ciudades de la Justicia de las capitales y grandes complejos judiciales, sino que garantiza a los vecinos de municipios pequeños de la Andalucía rural el acceso a una Administración de Justicia moderna, digital, cercana, accesible, humana y sostenible en las mismas condiciones que quienes residen en una capital. Por ello, el Plan incluye actuaciones en el 100% de los 85 partidos judiciales de la comunidad.

La inversión total prevista supera los 1,6 millones de euros y, tras la aprobación en el Pleno municipal de la cesión del inmueble, la Dirección General de Patrimonio tramitará ahora el expediente de aceptación y recepción para aprobarlo en Consejo de Gobierno y firmar el acuerdo de cesión entre el Ayuntamiento y la Junta. A partir de ahí, la Consejería sacará a licitación las obras conforme al proyecto ya redactado. La idea es que la rehabilitación comience este año. El plazo de ejecución estimado es de 18 meses.

Por su parte, el alcalde ha destacado el empeño de la Consejería para sacar adelante este proyecto, que permite dotar de unas dependencias judiciales acordes y por otro lado rehabilitar un edificio histórico en el centro de Velez Rubio.