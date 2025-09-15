La Junta constata ocho explotaciones ganaderas afectadas por lengua azul en Vélez-Blanco (Almería)

VÉLEZ-BLANCO (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha constatado la existencia de ocho explotaciones ganaderas afectadas en el municipio de Vélez-Blanco (Almería) por el serotipo 3 de lengua azul, cuyas vacunas serán financiadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

El delegado territorial de Agricultura de la Junta en Almería, Antonio Mena, ha visitado una explotación ganadera en Vélez-Blanco para conocer de primera mano la incidencia de la enfermedad de la lengua azul, cuyos posibles focos en diferentes comarcas almerienses están bajo investigación.

El virus está provocando una morbilidad del 60 por ciento, con síntomas como abortos, debilidad, fiebre, cojeras, llagas en la boca, inflamación y cianosis en la lengua, además de una mortalidad que alcanza el ocho por ciento, según ha explicado la Junta en una nota.

Durante la visita, el delegado ha mostrado su apoyo a los ganaderos, a los que ha recordado que la Consejería subvenciona el coste íntegro de las vacunas adquiridas en 2025. "Es importante recordar que la lengua azul no afecta a los humanos y se transmite únicamente a través del mosquito Culicoides en presencia de un animal infectado", ha indicado en su recorrido junto con personal técnico de la Delegación y de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA).

Del mismo modo, ha advertido que el rango de actividad de este mosquito es entre 18 y 38 grados. "Los hospedadores son los rumiantes, especialmente los ovinos, donde la sintomatología es más severa", ha aclarado Mena.

El delegado ha explicado que la Consejería de Agricultura financia las vacunas para los serotipos 1 y 4, y subvenciona los gastos de adquisición de las vacunas para los serotipos 3 y 8 a través de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS). El coste de las vacunas adquiridas en este año 2025 están subvencionados al cien por cien por la Consejería.

Desde principios del verano, la Junta de Andalucía está llevando a cabo campañas de difusión a través de las OCA, con mensajes de texto, carteles y jornadas informativas para los ganaderos, sobre la importancia de la vacunación de todos los serotipos y el uso de repelentes de mosquitos como medidas clave para prevenir la enfermedad.

"Es fundamental vacunar a los animales; es la mejor forma de controlar la enfermedad. Para ello, los ganaderos deben asesorarse con su veterinario de explotación para elegir el momento más adecuado", ha señalado Mena.

Por último, el delegado ha destacado que la Consejería de Agricultura, a través de las OCA y las delegaciones territoriales, realiza un seguimiento continuo de la situación, si bien ha subrayado la necesidad de que los ganaderos "comuniquen de forma inmediata la presencia de animales enfermos para facilitar una respuesta rápida y eficaz".