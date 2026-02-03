Junta saca a licitación la ampliación del parking del Hospital de Poniente en El Ejido (Almería) con 380 nuevas plazas

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, durante la visita al aparcamiento del Hospital Universitario Poniente, en El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía ha publicado este martes la licitación del proyecto de concesión de obras para la ampliación y mejora del aparcamiento del Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería), una actuación que permitirá incrementar en un 42,4 por ciento las plazas de estacionamiento mediante la creación de 380 nuevas plazas, hasta alcanzar un total de 1.276 disponibles.

El proyecto impulsado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) prevé la autorización de una concesión a una firma privada para la construcción y posterior explotación de un aparcamiento cubierto con varias alturas y la reorganización de la principal zona de estacionamiento existente actualmente.

La actuación cuenta con un plazo estimado de ejecución de nueve meses y establece un periodo de explotación de 35 años, según ha informado la Administración autonómica en una nota.

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, que ha visitado este martes el centro, ha destacado que "con las obras que próximamente se pondrán en marcha venir aquí será mucho más cómodo para pacientes, acompañantes y profesionales, ya que dispondrán de muchas más plazas para estacionar su vehículo y la circulación en el entorno será mucho más segura, cómoda y fluida".

Belmonte ha señalado que "se trata de un proyecto estratégico, que mejorará de forma notable la accesibilidad, la movilidad y la calidad del servicio que presta el Hospital Universitario Poniente a la ciudadanía de esta comarca".

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, ha subrayado que "la ampliación de nuestro aparcamiento es una obra que además del incremento de plazas de parking nos permitirá reordenar los accesos y la circulación en el entorno del hospital, reforzará la seguridad y control del recinto y facilitará además la instalación de placas fotovoltaicas para favorecer el autoconsumo y el ahorro de energía eléctrica".

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y NUEVAS PLAZAS

Por su ubicación, fuera del núcleo urbano de El Ejido y en las cercanías de una de las salidas de la Autovía A-7, la mayor parte de usuarios y profesionales acceden en vehículo privado al Hospital Universitario Poniente, lo que genera un tránsito de unos 2.500 vehículos diarios de pacientes y acompañantes, a lo que hay que sumar los empleados por los cerca de 2.000 trabajadores del centro.

Actualmente, el centro dispone de cuatro zonas delimitadas para el aparcamiento en superficie, que suman un total de 896 plazas. La Zona A es un espacio a cielo abierto situado frente a las entradas de Consultas Externas y Hospitalización, con 279 plazas para vehículos generales y once plazas para personas con movilidad reducida.

La Zona B corresponde a un aparcamiento en superficie con capacidad para 448 vehículos, ubicado en la zona norte del recinto hospitalario. Por su parte, la Zona C se localiza bajo el edificio administrativo y dispone de 71 plazas para coches y seis para motos, mientras que la Zona D es un aparcamiento de uso general con 52 plazas, situado en las inmediaciones de la entrada del Almacén General.

En las horas de mayor ocupación, entre las 9,00 y las 14,00 horas, de lunes a viernes, "esta disponibilidad de estacionamiento es insuficiente para atender la demanda existente, lo que genera problemas de movilidad y retenciones significativas en los accesos al centro hospitalario, especialmente en la Carretera de Almerimar".

El proyecto para un nuevo aparcamiento contempla la construcción de una estructura de varias plantas, ubicada en la Zona A, así como la reordenación de espacios en la zona B, que en total supondría crear 380 nuevas plazas, con lo que el número total de plazas disponibles alcanzaría las 1.276.

La construcción y remodelación de los aparcamientos "ayudará a paliar las necesidades de estacionamiento de usuarios y profesionales, a la que vez que supondrá una mejora en la circulación de la zona, reduciendo el tiempo destinado a buscar aparcamiento, eliminando a ocupación de espacios en zonas prohibidas y agilizando la circulación en el interior del recinto hospitalario".