La UME dedica todo su "empeño en coordinación" con otros efectivos para atajar el incendio de Los Gallardos (Almería)

1103553.1.260.149.20260711132730 El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, conversa con un efectivo de la UME desplazado al incendio de Los Gallardos (Almería). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) está trabajando con todo su "empeño" y "en coordinación con el resto de efectivos de emergencia para la resolución" del incendio forestal declarado este pasado jueves en Los Gallardos (Almería) "lo antes posible".

Así lo ha puesto de relieve el comandante Ángel Saldaña, jefe de Operaciones del Segundo Batallón de la UME que se encuentra desplegado en el marco del operativo activado frente a este incendio de Los Gallardos como "coordinador de los medios" de la Unidad Militar de Emergencias.

En unas declaraciones distribuidas este sábado desde el Gobierno de España, este responsable de la UME ha trasladado sus "condolencias a las familias de los fallecidos" por este incendio, que son al menos doce.

Además, ha remarcado que por parte de la UME se está poniendo todo el "empeño, en coordinación con el resto de efectivos" desplegados, "para la resolución de la emergencia" vinculada a este incendio forestal "lo antes posible".

El comandante ha detallado que la UME "está trabajando en dos sectores diferenciados", de modo que "unos equipos están trabajando en el sector de la carretera" y "están en vigilancia y liquidación de posibles focos secundarios que se extiendan por esa zona", mientras que tienen desplegados otros medios "en el sector noroeste, donde han estado trabajando en diferentes poblaciones para contener el incendio y que no progrese hacia el norte".